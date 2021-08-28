/647618/وزير-التعليم-يرد-على-البرلمان-بشان-التأكد-من-جاهزية-وسلامة-المدارس-قبل-الدراسة-انتهينا-من-جميع-أعمال-الصيانة
تلقى المستشار حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، ردا من وزارة التربية التعليم، على السؤال المقدم من النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، لوزارة التربية والتعليم، بشأن دورية اختبار سلامة الأبنية بالمدارس.
دوت الخليج يرصد رد التربية والتعليم على البرلمان بشأن الاستعداد للدراسة
فيروس كورنا
وقالت الوزارة في خطابها لرئيس مجلس مجلس النواب:"أرجو التفضل بالاحاطة بأنه ببحث الموضوع مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية، أفادت بأن إجمالي عدد المدارس بإدارة العمرانية التعليمية (49) مدرسة، وقد تم التأكد من جاهزية المدارس لاستقبال العالم الدراسي، وتم الانتهاء من جميع أعمال الصيانة بمدارس الإدارة، ويتم التنسيق مع الإدارة التعليمية واتخاذ إجراءات بالمدارس للمرور الدوري على المدارس وتجديد احتياجات الصيانة اللازمة لها.
وأوضح النائب إيهاب منصور أن السؤال الذي سبق وتقدم به لوزارة التربية والتعليم، يأتي ضمن متابعته السنوية لهذا الأمر، في إطار الاطمئنان على حياة وسلامة أبنائنا التلاميذ والطلاب قبل العام الدراسي الجديد.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في هذا السياق، أنه يطلب سنويا نزول لجان من الوزارة ومهندسين استشاريين للتأكد من سلامة وجاهزية المباني التعليمية، وهو ما يتم الاستجابة له بالفعل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التعليم يرد على البرلمان بشان التأكد من جاهزية وسلامة المدارس قبل الدراسة: انتهينا من جميع أعمال الصيانة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.