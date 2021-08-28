/647614/برقيات-التهنئة-تنهال-على-الزمالك-بعد-التتويج-بالدوري

انهالت برقيات التهنئة على نادي الزمالك بمناسبة تتويج الفريق الأول لكرة بلقب الدوري الممتاز، وتلقى الفارس الأبيض برقيات تهنئة من أندية الهلال والصقر والرائد السعودية والوصل الإماراتي والوداد المغربي لتهنئة الإدارة بلقب الدوري الثالث عشر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتلقى الزمالك التهنئة أيضا من أندية الإسماعيلي والمقاولون العرب وسموحة والبنك الأهلي بمناسبة فوز الفريق الأول لكرة القدم بلقب الدوري.

وتوج الزمالك بلقب الدوري الممتاز للمرة الثالثة عشرة في تاريخه قبل نهاية المسابقة بجولة واحدة، وأنهى الفريق المسابقة على الصدارة برصيد 80 نقطة، جمعها من 34 مباراة.

وتجهز اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك احتفالا كبيرا لفريق الكرة بعد التتويج ببطولة الدوري الممتاز، ومن المقرر أن يقام الاحتفال بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

نتيجة مباراة الزمالك والبنك

حسم التعادل الإيجابي نتيجة المباراة بين الزمالك والبنك الأهلي، بنتيجة هدف مقابل هدف، في لقاء ختام الدوري المصري الممتاز، على ملعب السويس الجديد.

وشهد الشوط الأول بين الفرقين على العديد من الهجمات والضغط من قبل الفرقين، ودفاعات البنك التي واجهة سيول هجمات بطل الدوري للنسخة الجارية بكل قوة وثبات.

وتقدم الزمالك في نتيجة المباراة في الدقيقة الـ 72 عن طريق أيمن حفني بالهدف الأول، وعاد البنك بهدف التعادل في الدقيقة الـ 84 عن طريق كريم بامبو.

ليختتم نادي الزمالك منافسات الدوري المصري الممتاز برصيد 80 نقطة، ويتوج بالبطولة، بفارق اربع نقاط على وصيف الدوري النادي الاهلي.

تشكيل الزمالك أمام البنك الأهلي:

حراسة المرمى : محمد أبو جبل

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود علاء – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي

خط الوسط : محمود عبد العزيز – إمام عاشور – إسلام جابر – يوسف أوباما – حميد أحداد

خط الهجوم: مروان حمدي.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي ومحمود عبد الرازق شيكابالا وحازم إمام وطارق حامد وأيمن حفني وأحمد سيد زيزو وسيف الدين الجزيري.