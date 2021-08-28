/647613/تعليق-مثير-من-مالك-نادي-شيفيلد-عقب-تتوج-الزمالك-بالدوري

أكد الأمير عبد الله بن مساعد، مالك نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي، أنه من محبي نادي الزمالك، وحرص على تقديم التهنئة للجماهير البيضاء بعد التتويج بلقب الدوري المصري للمرة الثالثة عشرة في تاريخ القلعة البيضاء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأوضح بن مساعد في تصريحات تليفزيونية أنه أحد جماهير الزمالك ويتمنى المزيد من التوفيق والبطولات للقلعة البيضاء في السنوات المقبلة، وشدد على أنه يتابع الزمالك منذ جيل حسن شحاتة وعلي خليل وطه بصري ومر عليه أجيال متعاقبة من القلعة البيضاء.

وأضاف مالك نادي شيفيلد يونايتد أنه لابد من التطور باستمرار للفريق الأبيض كي ينافس بقوة على كافة البطولات، وأعرب عن ثقته في قدرة الإدارة الحالية على تطوير ودعم الفريق بأقوى الصفقات والاستمرار في تحقيق الانتصارات.

ورحب الأمير عبد الله بن مساعد بالتعاون بين شيفيلد يونايتد أو أي من الأندية المملوكة لمجموعته، ونادي الزمالك، متمنيا إقامة مباراة ودية بين الفريق الأبيض وشيفيلد في الفترة المقبلة..

وأشار إلى أنه كان مطمئنا لتحقيق الزمالك للقب الدوري منذ 3 أشهر، مضيفا أن الفريق الأبيض لديه طموحات اقتصادية ورياضية عملاقة ويجب العمل على تحقيقها، وأضاف أن الزمالك يجب أن يكون له ملعبه الخاص.

ورحب بن مساعد بالتعاون مع إدارة الزمالك وتقديم النصائح لتشجيع الاستثمار الرياضي وتطوير أداء القلعة البيضاء في المرحلة المقبلة، موضحا أنه سيزور مصر قريبا وسيحرص على زيارة نادي الزمالك لتهنئته بلقب الدوري المصري.

وتعادل فريق الزمالك مع البنك الأهلي بهدف لكل فريق في المباراة التي اقيمت بينهما باستاد بتروسبورت في الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى ٨٠ نقطة وكان قد حسم لقب المسابقة لصالحه من الجولة السابقة.

نتيجة مباراة الزمالك والبنك

حسم التعادل الإيجابي نتيجة المباراة بين الزمالك والبنك الأهلي، بنتيجة هدف مقابل هدف، في لقاء ختام الدوري المصري الممتاز، على ملعب السويس الجديد.

وشهد الشوط الأول بين الفرقين على العديد من الهجمات والضغط من قبل الفرقين، ودفاعات البنك التي واجهة سيول هجمات بطل الدوري للنسخة الجارية بكل قوة وثبات.

وتقدم الزمالك في نتيجة المباراة في الدقيقة الـ 72 عن طريق أيمن حفني بالهدف الأول، وعاد البنك بهدف التعادل في الدقيقة الـ 84 عن طريق كريم بامبو.

ليختتم نادي الزمالك منافسات الدوري المصري الممتاز برصيد 80 نقطة، ويتوج بالبطولة، بفارق اربع نقاط على وصيف الدوري النادي الاهلي.