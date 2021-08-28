« نزيف على الأسفلت ».. مصرع شخص إصابة 12 شخصاً في حادثين متفرقين بالطريقين الشرقي والغربي ببنى سويف

/647619/نزيف-على-الأسفلت--مصرع-شخص-إصابة-12-شخصا-في-حادثين-متفرقين-بالطريقين-الشرقي-والغربي-ببنى-سويف

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حادثين متفرقين بالطريقين الصحراوي والغربي

التفاصيل

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقي اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة المحافظة مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين ووجه علل الفور بسرعة نقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن الجثة لشخص ويدعي "محمد خير حسين" 50 سنة، ومقيم المطرية بمحافظة القاهرة وتم نقله إلى مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصي تحت إشراف النيابة العامة، والمصابون وهم إبراهيم محمد الحسيني 42 سنة، مصاباً باشتباه نزيف بالبطن والصدر، وسعد الحسيني مصطفى 55 سنة، مصاباً باشتباه نزيف بالبصدر والصدر، وبيشي عاطف ناشد، 25 سنة، مصاباً بكدمات وسحجات بالجسم وجميعهم مقيمون الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة.

إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص

وفى الحادث الثاني أصيب 9 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة المحافظة وتم نقلهم إلى المستشفى.

الأسماء

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنيةوسيارات الإسعاف إلى محل الواقعة، وأتضح أن المصابين وهم امشير زكي يعقوب 59 سنة، مصاباً باشتباه نزيف بالبطن والصدر والحوض، وفخري شحاتة فخري، 36 سنة، مصاباً باشتباه نزيف بالبطن والصدر والحوض، وزكى امشير زكي 35 سنة، مصاباً بخلع بالكوع الأيسر وجرح قطعي أعلى الجبهة، ومريم فخري شحاتة 10 سنوات، مصابة باشتباه كسر بعظمة الفخذ الأيسر، وايريني فخري شحاتة 13 سنة، مصابة باشتباه كسر بعظمة الفخذ الأيسر وجميعهم مقيمون بإمبابة بمحافظة الجيزة.

كما أصيب أحمد حلمي جاد 30 سنة، مصاباً بكدمات وسحجات بالجسم، وجرح قطعي بفروة الرأس، وجمال شعبان عبد اللطيف 34 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالساق اليسري، ومحمد سيد سالم، 55 سنة مصاباً بجرح قطعي خلف الشفة السفلي، وصفاء بباوي حنين 33 سنة، مصابة باشتباه كسر بعظمة الفخذ الأيسر تم نقلهم إلى قسم الاستقبال بمستشفى الواسطى المركزي وتم تحويل بعض الحالات إلى مستشفى بنى سويف التخصصي لاستكمال العلاج وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جوده مدير عام المستشفى.