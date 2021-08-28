حزب حماة الوطن يثمن مشاركة السيسى فى قمة بغداد

جدة - نرمين السيد - وثمن حزب حماة الوطن، خلال بيانه، زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى الثانية إلى العراق للمشاركة فى مؤتمر "الشراكة والتعاون" الذى يسعى إلى مناقشة السبل الكفيلة لتعزيز مسار الحوار البناء بهدف إقامة شراكة وتعاون وتكامل اقتصادى بين العراق ودول الجوار والدول الصديقة.

ويقول الحزب : "إن خطوات القيادة السياسية على المستوى الخارجى تؤكد عودة الدور المصرى على المستوى الإقليمى للصدارة مجددًا فى ظل الجمهورية الجديدة".

وأكد حزب حماة الوطن أنه داعم للقيادة السياسية فى حراكها على المستويين الداخلى والخارجى، حيث بات واضحا للجميع حرص مصر على المشاركة الإيجابية حيال القضايا العربية، وأمن الدول العربية.

وأضاف الحزب أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مؤتمر "للشراكة والتعاون" تأتى فى إطار حرص مصر على دعم عودة العراق الشقيق لدوره الفاعل والمتوازن على المستوى الإقليمى ولضمان أمنه واستقراره.

ولفت "حماة الوطن" إلى أن المشاركة تهدف إلى تقوية موقف العراق واستعادته لقوته الإقليمية والدولية ولاسيما بعد تخلصه من تنظيم داعش الإرهابى، الذى تسبب لسنوات فى تراجع بغداد عن دوررها الإقليمى.