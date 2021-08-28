نائب بالشيوخ: مصر تسعى لاسترداد العراق مكانتها الإقليمية

جدة - نرمين السيد - أشاد النائب محمد الرشيدى، عضو لجنة الشئون العربية والخارجية والإفريقية بمجلس الشيوخ، بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى، مع نظيره الرئيس برهم صالح، رئيس الجمهورية العراقية، على هامش قمة «بغداد للتعاون والشراكة»، مضيفا أنه فى عهد الرئيس السيسى شهدت العلاقات العراقية المصرية طفرة كبيرة.





وأوضح الرشيدى، فى بيان اليوم، أن قمة بغداد محاولة لإحداث توازن إستراتيجى فى المنطقة وفقا للظروف الحالية، مشيرا إلى أن مصر تسعى لاسترداد العراق مكانتها الإقليمية، والتى تعتبر مصدر قوة كبيرة للوطن العربى، ومواجهة أطماع بعض القوى الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن قمة بغداد تعتبر، بالنسبة لدول الجوار، من القمم المهمة سياسيا واقتصاديا لدعم موقف العراق وتعزيز مجالات التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى لإقامة شراكة ولتحقيق تكامل اقتصادى بين العراق ودول الجوار، مؤكدا أن مشاركة مصر فى غاية الأهمية فضلا عن ترجمة لجهود ودور مصر الريادى فى المنطقة من أجل ترسيخ مفهوم القومية العربية وبناء جسور الثقة بين البلدان العربية.

ولفت النائب إلى أن السيسى يسعى دائما لدعم العراق حتى يتحقق فيها الأمن والاستقرار، وأيضا إعادة إعمارها وتنظيم التعاون بينها وبين جميع دول المنطقة، مضيفا أن الدور الذى تلعبه مصر حاليا بالمنطقة تشهد وتشيد به دول العالم جميعا.