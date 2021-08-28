القصير: نستهدف زراعة 3.7 مليون فدان بنظام الرى الحديث

وأشار وزير الزراعة، خلال مشاركته، اليوم السبت، فى توقيع بروتوكول تعاون لتطبيق أنظمة الرى الحديث، بين البنك الزراعى المصرى والجمعية التعاونية العامة للإستصلاح الزراعى والجمعية التعاونية العامة للأراضى المستصلحة، إلى أن جمعيتى استصلاح الأراضى والأراضى المستصلحة تقومان بحلقة الوصل بين البنك الزراعى المصرى والمزارعين لنشر الوعى بينهم بمميزات الرى الحديث وحثهم على الإعتماد عليه فى رى أرضيهم.
وأوضح الوزير أن البروتوكول يهدف إلى تقديم كافة التسهيلات والتمويل اللازم للمزارعين الراغبين فى الاعتماد على أنظمة الرى الحديث فى زراعة أراضيهم، مضيفا أن البنك يمنح المزارعين قروضا بدون فائدة يتم سدادها على 10 سنوات لتطبيق أنظمة الرى الحديث فى مزارعهم.
ومن جانبه، قال أشرف الداودى محافظ قنا، إن المحافظة تدعم كافة جهود الدولة التى تهدف إلى تطوير أنظمة الرى وتحسين إنتاجية الفدان فى مختلف المحاصيل، لافتا إلى أن المحافظة نظمت منذ أسبوعين مؤتمر موسع لدعم سبل تطوير وتأهيل المساقى والتحول لنظم الرى الحديث.
ودعا المحافظ المزارعين إلى ضرورة مواكبة التطورات وتنفيذ توجهات الدولة نحو الإعتماد على أنظمة الرى الحديث بما يعود بالنفع على إنتاجية المحاصيل وزيادة دخل الأسرة وكذلك تحقيق وفرة فى المياه.
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