النائب العام يلتقى بعضوات النيابة العامة الجديدات

جدة - نرمين السيد - وأكد لهن أهميةَ قرار نقلهن للعمل بالنيابة العامة وضرورة استيعابهن العملَ والتحقُّق به وتحمل المسؤوليات التى ستُلقى على عواتقهن بموجبه، باعتباره قرارًا تاريخيًّا للمرة الأولى فى تاريخ النيابة العامة، ووجَّهَهُن إلى مراعاة كل ما أُثير من انتقادات وسلبيات على هذا القرار من بعض المواطنين والمتخصصين ليعملن على إثبات عكسها واعتبارها تحديات يسعين لتخطيها.

كما أكد النائب العام لهن ضرورةَ تقبلهن واستعدادهن للعمل فى أى موقع بالنيابة العامة، شأنُهن فى ذلك شأن سائر أعضاء النيابة، وخضوعهن فى ذلك لضوابط العمل فيها، والالتزام بتدرجها الرئاسى، وما تأسس عليه أعضاؤها من قِيم وتقاليد قضائية، وشددَّ على ضرورة اهتمامهن بتأهيل أنفسهن للتحقيق فى مُختلِف القضايا وفحصها ومباشرتها وأداء المرافعات أمام المحاكم ليثبتن قدراتهن على العمل بالنيابة العامة.



وأعلنَ فى ختام اللقاء عن إعداد معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة برنامجًا تدريبيًّا لتأهيلهن يبدأ أول سبتمبر المقبل، إذ سيتلقين فيه محاضرات متخصصة فيما سيباشِرْنَه من أعمال بالنيابة العامة حتى يكونَ بدءُ عملهن مبنيًّا على أساس علميٍّ وتأهيلٍ وافٍ.