صور - البابا تواضروس وشباب مؤتمر لوجوس يلتقون وزير السياحة

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، اليوم السبت، بقصر عابدين الأثرى، بما يقرب من 200 شاب وفتاة من جميع أنحاء الجمهورية المشاركين فى ملتقى "لوجوس للشباب 2021" والمنعقد حاليا بالقاهرة حتى 31 أغسطس الجارى، بدعوة من البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.





وبدأ اللقاء بقيام وزير السياحة والآثار وقداسة البابا تواضروس الثانى بجولة داخل القاعات المختلفة للقصر، واستهل البابا تواضروس الثانى اللقاء بالترحيب بوزير السياحة والآثار، وتقديم هدية تذكارية له باسم ملتقى لوجوس للشباب، معربا له عن سعادته بتلبية الدعوة.

ومن جانبه، استهل الوزير حديثه خلال اللقاء بتوجيه الشكر إلى البابا تواضرس على هذه الدعوة الكريمة، معربا عن سعادته بالتواجد بين الشباب المصرى الواعد من مختلف أنحاء مصرنا الحبيبة فى ملتقى لوجوس للشباب، متمنيا لهم كل النجاح والازدهار والتقدم فى العمل جميعا يداً بيد لنهضة بلدنا الحبيبة مصر.

كما تحدث الوزير مع الشباب عن ما تقوم به الدولة من جهد لترميم وتطوير تراث مصر الحضارى والأثرى والحفاظ عليه بالإضافة إلى افتتاح العديد من المناطق السياحية بالمقاصد السياحية المصرية المتنوعة والمتميزة.

وخلال اللقاء سلط أيضا الوزير الضوء عن جهود الدولة فى مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة فى مصر، مشيرا إلى أنه تم افتتاح ثلاثة مواقع منها فى كل من سمنود بالغربية وتل بسطا بالشرقية وسخا بكفر الشيخ بعد تطويرها وتوفير كافة الخدمات اللازمة لاستقبال الزائرين المصريين والسائحين، وجارى الآن العمل فى جبل الطير بالمنيا ودير درونكا بأسيوط ومنطقة شجرة مريم بحى المطرية ومنطقة مصر القديمة الأثرية التى يوجد بها عدد من نقاط مسار العائلة المقدسة.

وأضاف أن دخول العائلة المقدسة الى مصر له أهمية تاريخية ودينية كبيرة لدى المصريين كما أنها تعد من التراث الدينى العالمى الذى تتفرد به مصر عن سائر بلدان العالم، وبفضلها تبوأت الكنيسة القبطية المصرية مكانة دينية خاصة بين الكنائس المسيحية فى العالم، لارتباطها بهذه الرحلة المباركة لأرض مصر الغالية على مدار أكثر من ثلاثة أعوام ونصف باركت خلالها العائلة المقدسة أكثر من 25 بقعة فى ربوع مصر المختلفة تحمل ذكراهم العطرة حيث تنقلت بين جنباتها من ساحل سيناء شرقا إلى دلتا النيل حتى وصلت إلى أقاصى صعيد مصر.

ومن جانبهم، رحب شباب ملتقى لوجوس بلقاء الوزير الذى طالما كانوا ينتظرونه لكى يعربوا له عن إعجابهم الشديد بما تقوم به الدولة ووزارة السياحة والآثار من افتتاحات لعدد كبير من المشاريع السياحية والأثرية، وكذلك بحدث نقل المومياوات الملكية فى موكب مهيب والذى اكسبهم مشاعر السعادة والفخر بوطنهم وحضارتهم العريقة.

وفى نهاية اللقاء، حث وزير السياحة والآثار هؤلاء الشباب على الاجتهاد والإخلاص فى العمل من أجل مصرنا الحبيبة، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح، كما قام بتدوين كلمة فى السجل التذكارى للملتقى، كما حرص الشباب على التقاط صورة تذكارية تجمعهم مع الوزير من أمام القصر.





يذكر أن ملتقى "لوجوس للشباب 2021 " يهدف إلى تنمية روح الانتماء لدى الشباب تحت شعار "التمتع بالجذور" وذلك من خلال برنامج مكثف يتضمن عدد من المحاضرات واللقاءات مع بعض الرموز والشخصيات العامة فى مصر، بالإضافة الى تنظيم زيارات للعديد من الأماكن التاريخية والوطنية والوقوف على الإنجازات التى تمت على أرض مصر فى السنوات القليلة الماضية.

وتقام فعاليات الملتقى فى مركز لوجوس بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون، وسط حضور ما يقرب من 200 شاب وفتاة من مختلف أنحاء الجمهورية، وتستمر فعالياته لمدة 8 أيام.