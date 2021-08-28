حصاد الفراعنة اليوم في بارالمبياد طوكيو.. هيمنة مصرية بـ 3 ميداليات جديدة.. فاطمة عمر تحصد الفضية وتدخل التاريخ العالمي.. ومحمود صبري يعتلي منصة التتويج.. ومحمد صبحي يتوج بالبرونزية

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أقيمت اليوم السبت، العديد من منافسات البعثة المصرية في النسخة الحالية من دورات الألعاب البارالمبية، والتي تقام في العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 24 أغسطس وحتى 4 سبتمبر.

ويستعرض دوت الخليج نتائج بعثة الفراعنة اليوم، في بارالمبياد طوكيو 2020:

برونزية محمد صبحي

نجح محمد صبحي بطل مصر في رياضة رفع الأثقال، في التتويج بالميدالية البرونزية في منافسات رفع الأثقال لوزن 80 كجم، بالنسخة الحالية من دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020.

فضية محمود صبري

حقق محمود صبرى الميدالية الفضية في منافسات رفع الأثقال لوزن 72 كجم، متفوقا على لاعبي إنجلترا والصين والعراق ونيجيريا في المنافسات.

فضية فاطمة عمر

توجت فاطمة عمر بالميدالية الفضية في منافسات رفع الأثقال، وذلك بعدما حلت الرباعة المصرية في المركز الثاني بعدما رفعت وزن 127 كيلوجراما، بعد الصينية تان يوجياو التي حصدت الذهبية.

فاطمة محروس

أنهت اللاعبة الشابة فاطمة محروس، بطلة مصر في رفع الأثقال، منافسات رفع الأثقال فى بارالمبياد طوكيو 2020 بعدما نجحت في رفع ثقل 127 كجم.

البعثة المصرية

تشارك البعثة المصرية في تلك النسخة من دورة الألعاب البارالمبية، والتي ستقام في العاصمة اليابانية طوكيو، في 8 رياضات مختلفة، وهم: الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، التايكوندو، كرة الهدف سيدات، رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي.

وانطلقت منافسات دورة الألعاب البارلمبية طوكيو 2020 يوم 24 من شهر أغسطس الحالي، على أن تنتهي يوم 7 من شهر سبتمبر المقبل، وتأمل البعثة المصرية في التتويج بالعديد من الميداليات في تلك النسخة من دورة الألعاب البارالمبية.

تاريخ مصر في الالعاب البارالمبية شاركت مصر في 11 دورة بارالمبية، حققت خلالهما 177 ميدالية، بواقع 46 ميدالية ذهبية و64 ميدالية فضية و67 ميدالية بورنزية، وكانت أول دورة شارك فيها الفراعنة في بارالمبياد هايدلبرغ عام 1972م.

إنجاز تاريخي لمصر

وتخوض مصر منافسات الباراتايكوندو والريشة الطائرة وكرة الهدف للسيدات لأول مرة في تاريخ مشاركاتها في دورات الألعاب البارالمبية. الفراعنة في بارالمبياد ري دي جانيرو حصدت مصر في النسخة الأخيرة من دورات الألعاب البارالمبية، والتي أقيمت في العاصمة البرازيلية ري دي جانيرو عام 2016، 12 ميدالية متنوعة، بواقع 3 ميداليات ذهبية، و5 فضيات، و4 برونزيات.

وضمت البعثة المصرية في بارالمبياد ري دي جانيرو 2016، 45 لاعب ولاعبة، وشاركوا في 5 رياضات مختلفة وهم: رفع الأثقال وألعاب القوى وتنس الطاولة والسباحة، بالإضافة إلى الطائرة جلوس.

وحصدت مصر في النسخة الأخيرة من دورات الألعاب البارالمبية، والتي أقيمت في العاصمة البرازيلية ري دي جانيرو عام 2016، 12 ميدالية متنوعة، بواقع 3 ميداليات ذهبية، و5 فضيات، و4 برونزيات. وضمت البعثة المصرية في بارالمبياد ري دي جانيرو 2016، 45 لاعب ولاعبة، وشاركوا في 5 رياضات مختلفة وهم: رفع الأثقال وألعاب القوى وتنس الطاولة والسباحة، بالإضافة إلى الطائرة جلوس.