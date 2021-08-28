وجهاً لوجه.. « لوكاكو وصلاح» يقودان تشكيل مباراة ليفربول وتشيلسي

/647599/وجها-لوجه--لوكاكو-وصلاح-يقودان-تشكيل-مباراة-ليفربول-وتشيلسي

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

وجاء تشكيل تشيلسي لمواجهة ليفربول كالآتي:

في حراسة المرمى: إدواردو ميندي

خط الدفاع: سيزار أزبيلكويتا - أنتوني روديجير- أندرياس كريستنسن

خط الوسط: ريس جيمس - جورجينيو - نجولو كانتي - ماركوس ألونسو

خط الهجوم: ماسون ماونت - كاي هافرتز - روميلو لوكاكو

تشكيل ليفربول امام تشيلسي

وجاء التشكيل كالآتي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد، فيرجيل فان دايك، جويل ماتيب، أندرو روبرتسون

وسط الملعب: فابينيو، جوردان هيندرسون، هارفي إليوت

الهجوم: محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، ساديو ماني.

مجموعة ليفربول

- أتليتكو مدريد.

- ليفربول.

- بورتو.

- ميلان.

مواعيد دور المجموعات

14/15 سبتمبر 2021، مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات.

28/29 سبتمبر 2021، مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات.

19/20 أكتوبر 2021، مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

2/3 نوفمبر 2021، مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات.

23/24 نوفمبر 2021، مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات.

7/8 ديسمبر 2021، مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات.

دور الـ 16 15/16 - 22/23 فبراير 2022، مباريات ذهاب دور الـ16.

8/9 - 15/16 فبراير 2022، مباريات إياب دور الـ 16.

دور ربع النهائي

5/6 أبريل 2022، مباريات ذهاب دور ربع النهائي.

12/13 أبريل 2022، مباريات إياب دور ربع النهائي.

دور نصف النهائي

26/27 أبريل 2022، مباراتي ذهاب نصف النهائي.

3/4 مايو 2022، مباراتي إياب نصف النهائي.

مباراة النهائي

نهائي دوري أبطال أوروبا 2021/202228 مايو على ملعب "كريستوفسكي" في سانت بطرسبرج.

استهل ليفربول الإنجليزي بتحقيق الفوز على فريق نوريتش سيتي بثلاثية نظيفة، في لقاء الجولة الأولى من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، عن طريق فيرمينيو، وصلاح وجوتا، وغياب السنغالي سديو ماني عن ترك بصمته في اللقاء الأول للفريق في البريميرليج.

نجح ليفربول في تسجيل الهدف الثاني في المباراة عن طريق روبيرتو فيرمينيو، في الدقيقة الخامسة والستون من عمر المباراة، ليؤكد على نتيجة المباراة، بعد محاولة ومباغته من السنغالي ساديو مانى، لتصتدم بالدفاع وتصل لصلاح ويمررها لفيرمينيو بأرضية زاحفة على الطرف الأخر من الملعب