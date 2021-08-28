/647597/حادث-عنيف-يوقف-التجربة-الرسمية-لسباق-بلجيكا-تفاصيل

تعطلت التجربة الرسمية لسباق جائزة بلجيكا الكبرى، ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1، اليوم السبت، نظرا لرفع الرايات الحمراء داخل المضمار، عقب حادث تصادم عنيف لسائق مكلارين، لاندو نوريس.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وسيطر نوريس على أول جزئين من التجربة الرسمية على المضمار الجاف، قبل أن تهطل الأمطار بغزارة. وفقد نوريس السيطرة على سيارته واصطدم بالحواجز بقوة، ثم دارت سيارته حول نفسها عدة مرات، قبل أن تتعطل بشكل كامل داخل المضمار.

وبدا أن السائق لم يتعرض لأي إصابة، وتم نقله بواسطة السيارة الطبية لإجراء الفحوص الإلزامية. وجاء حادث نوريس مباشرة بعد مطالبة الألماني سيباستيان فيتل، سائق أستون مارتن، عبر إذاعة الفريق بضرورة إيقاف التجربة لأن الوضع خطير جدا.

وانطلقت منافسات دورة الألعاب البارلمبية طوكيو 2020 يوم 24 من شهر أغسطس الحالي، على أن تنتهي يوم 7 من شهر سبتمبر المقبل، وتأمل البعثة المصرية في التتويج بالعديد من الميداليات في تلك النسخة من دورة الألعاب البارالمبية.

تاريخ مصر في الالعاب البارالمبية شاركت مصر في 11 دورة بارالمبية، حققت خلالهما 177 ميدالية، بواقع 46 ميدالية ذهبية و64 ميدالية فضية و67 ميدالية بورنزية، وكانت أول دورة شارك فيها الفراعنة في بارالمبياد هايدلبرغ عام 1972م.

إنجاز تاريخي لمصر

وتخوض مصر منافسات الباراتايكوندو والريشة الطائرة وكرة الهدف للسيدات لأول مرة في تاريخ مشاركاتها في دورات الألعاب البارالمبية. الفراعنة في بارالمبياد ري دي جانيرو حصدت مصر في النسخة الأخيرة من دورات الألعاب البارالمبية، والتي أقيمت في العاصمة البرازيلية ري دي جانيرو عام 2016، 12 ميدالية متنوعة، بواقع 3 ميداليات ذهبية، و5 فضيات، و4 برونزيات.

وضمت البعثة المصرية في بارالمبياد ري دي جانيرو 2016، 45 لاعب ولاعبة، وشاركوا في 5 رياضات مختلفة وهم: رفع الأثقال وألعاب القوى وتنس الطاولة والسباحة، بالإضافة إلى الطائرة جلوس.

وحصدت مصر في النسخة الأخيرة من دورات الألعاب البارالمبية، والتي أقيمت في العاصمة البرازيلية ري دي جانيرو عام 2016، 12 ميدالية متنوعة، بواقع 3 ميداليات ذهبية، و5 فضيات، و4 برونزيات. وضمت البعثة المصرية في بارالمبياد ري دي جانيرو 2016، 45 لاعب ولاعبة، وشاركوا في 5 رياضات مختلفة وهم: رفع الأثقال وألعاب القوى وتنس الطاولة والسباحة، بالإضافة إلى الطائرة جلوس.