/647594/منظمة-التعاون-الإسلامي-ندعو-المجتمع-العربي-والدولي-لدعم-العراق

في كلمته التي ألقاها خلال مؤتمر قمة بغداد للتعاون والشراكة، دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف بن أحمد العثيمين، المجتمع الإسلامي والعربي والدولي، إلى دعم العراق حكومة وشعبا من أجل إرساء مبادئ واسس الأمن والاستقلال وإحلال السلم والاستقرار والتنمية وإعادة البناء وعدم التدخل في شئونه الداخلية.

دوت الخليج يرصد تعليق منظمة التعاون الاسلامي لدعم العراق

مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة

وأكد يوسف بن أحمد العثيمين، في كلمته بمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، اليوم السبت، أن منظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها تدعم كل الجهود والمساعي لتحقيق وحدة واستقلال العراق، وسلامة أراضيه واستتباب أمنه واستقراره، وإعادة الإعمار ليواصل دوره الريادي في العالم الإسلامي والعربي.

مرحلة جديدة

وأشار يوسف بن أحمد العثيمين، إلى أن العراق يقف على بعد خطوات من مرحلة جديدة تهدف إلى إعادة الأمن والاستقرار وإعادة البناء والتنمية في كامل أراضيه، ما يتطلب مؤازرة إقليمية ودولية من أجل تدعيم ركائز الأمن والسلم والاستقرار والتنمية والشراكة والتعاون مع الجميع، في إطار احترام سيادته على أرضه وشعبه.

دعم العراق

وأضاف العثيمين أن منظمة التعاون الإسلامي تثمن جهود السعودية وقيادتها، بوصفها رئيسة القمة الإسلامية في دورتها الحالية وجهود الشراكات كافة، لدعم العراق سياسيا واقتصاديا ومساندته في إعادة الإعمار والتنمية.وشدد الأمين العام على الحاجة الماسة لدعم جهود العراق في دحر الإرهاب والتطرف، ليضطلع بدوره في التنمية والشراكة والتعاون والأمن الجماعي.