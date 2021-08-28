صور.. لقاءات متعددة للرئيس السيسى على هامش مؤتمر بغداد

جدة - نرمين السيد - التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، كل من العاهل الأردنى الملك عبد الله بن الحسين، والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، ووزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان، ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمى، وذلك على هامش مؤتمر بغداد.





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