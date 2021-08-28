من الصعيد للوجه البحرى.. «الأزهرى» يكرم المتفوقين بقرى بنها والبحيرة وأسيوط

جدة - نرمين السيد - من الصعيد إلى الوجه البحرى، تنقل الدكتور أسامة الأزهري، بين العديد من القرى المصرية، خلال أسبوع واحد، لتكريم المتفوقين والنابغين من أوائل الثانوية الأزهرية وطلبة العلم.

وزار الأزهرى قريتا شيبة بمركز دمنهور بالبحيرة، ومرصفا بالقليوبية بعد دعوة أهلها لزيارته وتكريم المتفوقين من أبناء الجيش والشرطة وأوائل الثانوية العامة والأزهرية، وسبق هذين الزيارتين زيارة ثالثة لفرع الأزهر بأسيوط وكلية أصول الدين وكلية العلوم وشارك فى المؤتمر الختامى لنموذج محاكاة منظمة التعاون الإسلامى MOIC.



وفى يوم الثلاثاء الماضى، طلت علياء ياسر أنور، طالبة الأزهر، المصنفة الثانية على مستوى الجمهورية "مكفوفين"، فى عدد من المواقع الإخبارية والقنوات التليفزيونية، تقول إن من أحلامها لقاء الدكتور أسامة الأزهرى، فكان لها ما أرادت، وسافر الأزهرى إلى منزل الطالبة فى قرية شيبة بمركز دمنهور بالبحيرة بعد أن طلبت فى أكثر من لقاء تليفزيونى مقابلته.

وقال الأزهرى خلال تكريم الطالبة مع أسرتها: إن حضوره لعلياء فى قريتها هو تكريم للعلم ولكل من هو متفوق، موجها رسالة لكل الموجودين حوله من الأهل والجيران والطلاب: عليكم بالعلم، نريد نبغاء وعباقرة ومتفوقين فى كل المجالات، ولكل ولد وبنت فى القرية كونوا مثل علياء.

ووجه الأزهرى عدة رسائل: تهنئتى لعلياء على تفوقها، هى تهنئة لكل نابغ ومتفوق ورسالة تقدير واحترام وتشجيع لكل حريص على العلم فى كل مراحل التعليم المصرى، ورسالة تكريم للمرأة المصرية، ولعلياء كفتاة لها كل الإجلال والتقدير على تفوقها، ودليل على معرفة القيمة الكبيرة للمرأة المصرية التى هى تاج فوق رؤوسنا جميعا.



وأكمل: رسالة للوطن أننا سنرعى كل متعلم وكل موهبة حتى نصنع للوطن جيلا جديدا يحفظ أمانة العلم، وحضورنا تكريم للعلم والشغف بالمعرفة وتنوير العقول.

ووجه الأزهرى رسالة لكل ابن من أبناء الأزهر: إذا كنت متفوقا مثل علياء سنكون فى خدمتك، كما قدم رسالة شكر وتقدير لوالد علياء ولوالدتها ولأهل القرية.

وتابع: أنا داعم لها حتى نراها عالمة وأنا متكفل بها من الآن وحتى حصولها على الدكتوراه، أتكفل بكل شيء مراجع وكتب ومذكرات وغيره، وشرف أن أكون فى خدمتها.

وطالب الأزهرى كل شخصية عامة أن يضع ضمن اهتماماته تشجيع إنسان وبث روح الأمل فى غد متوهج، وأن نتعاون جميعا على القيام به.

وقالت الطالبة علياء: حضور الدكتور أسامة الأزهرى شرفنى، ولو كنت أعلم أن جزاء تفوقى حضوره لضاعفته أضعافا، سعادتى لا توصف، من طفولتى أتابعه ودائما أستمع لبرامجه منذ صغرى، هو علامة، أتابع وأحرص على كل لقاءاته التلفزيونية، وأتعجب لهذا القدر من الحب والبساطة والاحترام والتقدير والعلم.

وأضافت: أقل هدية أننى لن أكتفى بالقشور، ولن تمر المعلومة مرور الكرام، سأدرس والعلم بحر عذب.. سأتفوق ما دمت حيا وحتى تقبض روحى، وأتشرف أن تكون رحلة تعليمى تحت إشراف العلامة الدكتور أسامة الأزهرى؛ فهو لديه علم مهما اقترفت منه لن ينفذ، والزيارة تاريخ كبير لا يمحى، وزيارة بيتى وقريتى شرف عظيم.

من جهة أخرى، زار الأزهرى، أهالى قرية مرصفا بالقليوبية وشارك فى حفل تكريم حفظة القرآن الكريم، وشهداء الجيش والشرطة، وأوائل الثانوية العامة والأزهرية.

وقال الأزهرى، خلال كلمته، فى حفل جمع الطلاب المتفوقين وأسرهم: شرف لى أن أكون اليوم بينكم اليوم، لاسيما وأن هذه القرية خرجت إلى الأزهر شموسا من شموس العلم أناروا الدنيا، وما من طالب علم ينتمى للأزهر الشريف إلا ويتشرف سمعه باسم" المرصفى" الذى يتردد بين أسماع العلماء الأزهريين بالإجلال والإكبار والتبجيل، وما من جيل من علماء الأزهر إلا وكان من بينه أحد أبناء قرية "مرصفا".

وأضاف: لما تشرفت بتأليف كتاب (جمهرة أعلام الأزهر الشريف فى القرنين الرابع عشر والخامس عشر الهجريين)، من وفيات سنة 1300 هجرى الموافق 1882ميلادى، إلى وفيات العام الهجرى 1439هـ والذى أجمع فيه سير أعلام الأزهر الشريف فى المائة عام الأخيرة وطبع فى مكتبة الاسكندرية، كنت أتوقف عند سير علماء "مرصفا" ويمتليء قلبى بالإجلال لهم ولأرض المنبت التى أخرجتهم.

وأكد الأزهرى أنها بلدة شريفة، وترابها طيب، وعائلاتها عريقة، أمدت الأزهر من أعلامه الأزهريين الكثيرين، ذاكرا عددا من أعيان مرصفا الذين تشرف بالكتابة عنهم، منهم العلامة المحقق الشيخ زين الدين أحمد الصياد المرصفى وتوفى 1300 هـ، مضيفا: سعيت فاستخرجت عددا من مؤلفاته فى علوم البلاغة وغيرها من دار الكتب المصرية، وفى 1306 هـ سجلت وفاة العالم أحمد شلبى المرصفى، وفى وفيات 1307 هـ كتبت عن العالم الجليل الشيخ حسين المرصفى الذى ألف كتاب رائدا فى النقد الأدبى وهو كتاب" الوسيلة الأدبية"، واعتبر البعض أن العالم حسين المرصفى رائدا للمدرسة المصرية الأدبية النقدية المعاصرة، وفى 1313 هـ كتبت عن العالم الشيخ حسن على الأكشر المرصفى، وفى وفيات سنة 1325 هـ كتبت عن القاضى الفقيه محمد حسانين المرصفى وتخرج فى الأزهر ونال شهادة العالمية وعين قاضيا فى سيوة، وبحثت عنه وعن سيرته ولم أستطع الوصول إلى تاريخ وفاته، أرجوا البحث وإفادتى ببقية سيرة هذا العالم الجليل قاضى واحة سيوة.

وأكمل: كتبت عن العالم الشيخ موسى المرصفى ثم كتبت عن ولده الشيخ حافظ موسى المرصفى وكتبت عن العالم الأصولى الفقيه الأستاذ يوسف موسى المرصفى، وكتبت عن الأستاذ الشيخ سيد على المرصفى المتوفى 1346 هـ وتتلمذ له الدكتور طه حسين.

وأكمل: ما زلت اتتبع أعيان بلدة "مرصفا" وآخر من كتبت عنه الشيخ فرحات كامل المرصفى الذى كان وكيلا لمعهد القراءات وكتبت فى الجمهرة عنه فى وفيات 1438 هـ.

وتابع: إننى فى سعادة بالغة أن أكون معكم اليوم موجها عدد من الرسائل أولها إلى الأبناء المتفوقين نحمد الله وأدعو الله أن يبارك فى علمكم وذكائكم وأن يهيئ منكم جيلا من العلماء تفتخر بهم قرية مرصفا.

ووجه رسالة إلى أبناء وأسر الشهداء قائلا: لقد ذهب آبائكم شهداء أبرارا إلى الملأ الأعلى وقدموا أرواحهم الطاهرة ليبقى هذا الوطن مرفوع الرأس ونحن جميعا ما من إنسان على أرض مصر إلا وآبائهم الشهداء لهم فضل عليه، وعليكم أن تكملوا مسيرة المجد التى قدمها آبائكم.

ووجه رسالة إلى كل عالم مرصفى: نعتز بكم ونعرف قدركم ونعرف لبلدكم قيمته العظمى ونرجوا من الله أن يديم فى هذا البلد العلم إلى يوم القيامة.

وكرم الدكتور أسامة الأزهرى فى نهاية الحفل المتفوقين من حفظة القرآن الكريم وأوائل الثانوية الأزهرية والعامة وسط حضور جماهيرى حاشد.

وفى سياق رحلته، زار الدكتور أسامة الأزهرى جامعة الأزهر فرع أسيوط، واستهلها بزيارة كلية أصول الدين وهو أحد أبناء كلية أصول الدين والدعوة بأسيوط، وكان فى استقباله عميد الكلية الدكتور مرسى محمد حسن، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، وساد الزيارة أجواء من الود والعرفان والترحاب من جانب أعضاء هيئة التدريس بالكلية الذين أعربوا عن مشاعر الامتنان والتقدير لهذه الزيارة الكريمة.

وكانت المحطة الثانية زيارة الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلى، وكان ذلك بحضور الدكتور مرسى محمد حسن عميد كلية أصول الدين والدعوة بأسيوط وعبدالرحمن محمد عبدالرحمن الأمين العام المساعد لفرع الجامعة ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بكلية أصول الدين والدعوة بأسيوط وأعضاء المكتب الفنى لمكتب نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلى.

وتحدث نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلى عن أهم إنجازات الفرع وما تم خلال الفترة الماضية فى فرع الجامعة، وثمن الأزهرى جهود الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس الجامعة التى يقوم بها فى الجامعة من مشروعات مختلفة والثقة التى يحظى بها من قيادات الجامعة وفضيلة الإمام الاكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وقدم نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلى"كتاب الله" خير هدية للأستاذ الدكتور أسامة الأزهرى فى ختام الزيارة.

ثم كانت المحطة الثالثة فى كلية العلوم حيث كان فى استقباله عميد الكلية الدكتور علاء جاد الكريم محمود عثمان، ووكيل الكلية معالى أد. أبو بكر عبد الهادى، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وقد زار الأزهرى المتحف التعليمى لعلوم الأزهر، الذى يشرف عليه أد. الدوشى عبد الكريم أحمد وهو متحف فريد من نوعه فى جنوب مصر حيث يحتوى على عينات جمعت من بيئات مصر الطبيعية المختلفة، وقد تفقد الأزهرى معالم المتحف والتى منها: بانوراما علوم البحار والتى تحتوى على الكائنات البحرية النادرة، وغرفة المصايد البحرية والتى تحتوى على المراكب البحرية النادرة.

ثم توجه الأزهرى بعدها لزيارة جامعة أسيوط التى استضافته فى المؤتمر الختامى لنموذج محاكاة منظمة التعاون الإسلامى MOIC وتناول النموذج محاكاة افتراضية لأحد مؤتمرات منظمة التعاون الإسلامى حول القضية الفلسطينية والانتهاكات الجسيمة التى وقعت فى الشيخ جراح، والاعتداءات الصهيونية المستمرة على الشعب الفلسطينى.

وقال الأزهرى، خلال كلمته التى ألقاها تعقيبا على نموذج المحاكاة وإبداع الشباب فيه: إننى أفتخر بهذا العمل المشرف وأنا أشاهد شبابا أشهد لهم بالبحث المبدع والتفكير المتألق والتدريب الرفيع، ممن أنجبتهم جامعة أسيوط التى قدمت للوطن شبابا أوفياء وعقولا عبقرية نطمئن على مستقبل الوطن بوجودهم.

وأضاف الأزهرى: ما رأيته اليوم من جهد إنما ورائه شهور متواصلة من شباب طموح يملك العبقرية التى غذتها جامعة أسيوط، لأنى رأيت الإتقان والمحاكاة العميقة ليس فقط على مستوى الملبس والشكل، بل على مستوى مطابقة الكلام لكل دولة وموقفها من العدو الصهيونى، حيث درس الشباب كل نموذج محاكاة لكل دولة على حدة، وعبرت النماذج تعبيرا دقيقا عن مواقف الدول وسياساتها ومفردات ومرتكزات ذلك، ونجح أبناء جامعة أسيوط فى التنقل البارع والقدرة على التحول بين الواقعى والافتراضى.

وخاطب القائمين على التجربة من الشباب قائلا: كنتم أمناء فى نقل الواقع لمواقف الدول والهيئات الدولية بصورة أمينة، لم تختلط فيها العواطف بالانتماءات والانطباعات الشخصية، وكانت انفعالاتكم دقيقة تشهد لكم بمستوى متقدم فى فنون الإلقاء وإدارة المواقف.

ووجه نصيحة للشباب قائلا: الأعظم من الإبداع والعلم هو نكران الذات، وقد شرٓقت وغرٓبت ولكنى ما رأيت شبابا أعظم إبداعا من شباب مصر.

وقال الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة، إن كلمة الدكتور أسامة الأزهرى بثت الأمل فى النفوس، وتستحق أن تكون منقوشة على الجدران لتحفظها الأجيال، وأعرب عن تقديره للأزهر الشريف وإمامه الأكبر وعلمائه الأجلاء.

حضر المؤتمر الدكتور رفعت محمد عميد كلية اللغة العربية بأسيوط، والدكتور مرسى حسن عميد كلية أصول الدين بأسيوط، ولفيف من الأساتذة والباحثين والطلاب.

أقيم المؤتمر تحت إشراف الدكتور طارق جمال رئيس جامعة أسيوط والدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والدكتور عبد السلام نوير المشرف العام على المحاكاة وعميد كلية التجارة والدكتور الحسن خيرى المشرف الأكاديمى.