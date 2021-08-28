عاجل.. السيسى ورئيس وزراء العراق يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى

جدة - نرمين السيد - وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن مصطفى الكاظمى رحب بأخيه الرئيس ضيفا عزيزا على بلده الثانى العراق، مؤكدا على تقدير بلاده للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقى على كافة الأصعدة، والتطلع لتعزيز أطر التعاون مع مصر، سواء على المستوى الثنائى أو فى إطار آلية التعاون الثلاثى مع الأردن، للاستفادة من تجربة النجاح المصرية الملهمة على صعيد بناء مؤسسات الدولة وتحقيق التنمية المستدامة والمشروعات القومية ونقلها إلى العراق، خاصة فى مجال البنية التحتية والطاقة الكهربائية، فضلا عن تعزيز مجالات التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى، مع تثمين الدور المصرى الداعم للعراق، والذى يمثل عمقا استراتيجيا لبلاده على المستوين الإقليمى والدولى، لا سيما فيما يتعلق بمواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

من جانبه؛ تقدم الرئيس بالشكر لأخيه رئيس وزراء العراق على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، معربا سيادته عن الاعتزاز بزيارة بغداد مجددا، والتى تأتى تعزيزا للثوابت الراسخة للسياسة المصرية بدعم العراق وتعظيم دوره القومى العربى، فضلا عن تقديم الدعم الكامل للشعب العراقى على مختلف الأصعدة، ومساعدته على تجاوز كافة التحديات، لا سيما ما يتعلق بحربه على الإرهاب، واستعادة الأمن والاستقرار، سواء فى إطار آلية التعاون الثلاثى مع المملكة الأردنية الشقيقة، أو على المستوى الثنائى من خلال إقامة شراكة استراتيجية بين البلدين الشقيقين تعتمد على التكامل وتحقيق الأهداف التنموية المشتركة، مؤكدا سيادته فى هذا الخصوص أهمية الإسراع فى عملية تنفيذ المشروعات المشتركة بين مصر والعراق، بحيث تتواكب الإنجازات الاقتصادية مع نظيرتها السياسية بين الجانبين.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد التطرق إلى مجمل العلاقات الثنائية المشتركة، خاصة متابعة الموقف التنفيذى لمشروعات التعاون الثنائى فى مختلف المجالات والتى تسعى لاستثمار الإمكانات المتوفرة لدى البلدين الشقيقين، فضلا عن متابعة تنفيذ المشروعات المنبثقة عن آلية التعاون الثلاثى مع الأردن، مع التأكيد فى هذا الإطار على ضرورة البناء على مخرجات اجتماع القمة الأخير فى بغداد فى يونيو الماضى.

كما تم استعراض الوضع السياسى والأمنى فى المنطقة، بالإضافة إلى تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك فضلا عن الجهود القائمة المشتركة بين البلدين الشقيقين لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وإرساء دعائم الأمن والاستقرار.