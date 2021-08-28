«حياة كريمة» بأسوان تتابع معدلات تنفيذ المبادرة بقرية الحجز بحرى بإدفو

جدة - نرمين السيد - وجه أشرف عطية محافظ أسوان، أعضاء وحدة حياة كريمة بالمحافظة بالمتابعة الميدانية لمعدلات ونسب تنفيذ الأعمال الجارية بقرية الحجز بحرى التابعة لمركز إدفو ضمن القرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية بإجمالى 31 قرية رئيسية و100 قرية فرعية و315 نجعا وعزبة وكفر، والتى تضم 12 تابعا بإجمالى 50 ألف نسمة.





وتفقد أعضاء الوحدة - حسب بيان اليوم السبت - مواقع المشروعات الجارية بقرية الحجز بحرى والتى شملت مجمع خدمات الكلح شرق بنسبة تنفيذ 15% ، وكذا مركز شباب أبو عرفه بالكلح شرق" الدقاديق"، بجانب محطة رفع الشيخ على إسماعيل بالمفالسة بنسبة تنفيذ 60%، بالإضافة إلى مجمع خدمات الحجز بحرى. كما تفقدت اللجنة أعمال شبكات الصرف بالحجز بحرى بنسبة تنفيذ 33% من جملة الأعمال التى تبلغ 9 كم، وأيضاً شبكات الصرف بالشراونة بحرى بنسبة تنفيذ 10 %، وقام أعضاء وحدة حياة كريمة والمرافقين بمتابعة معدلات تنفيذ الإحلال الكلى لمدرسة الشراونة الثانوية الصناعية، وموقع مركز شباب الشراونة بحرى الذى سيتم تطويره بإنشاء ملعب خماسى وتطوير المبنى الإدارى، مع إنشاء سور للمركز، حيث يتم تذليل العقبات الخاصة بأعمدة الكهرباء داخل المركز وبعض خطوط المياه من خلال التنسيق مع كافة الجهات للبدء فى تنفيذ الأعمال المستهدفة، واختتمت الجولة الميدانية بتفقد مبنى وحدة التضامن الاجتماعى بالشراونة.

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