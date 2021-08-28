برلمانى: السيسى حريص على دعم عودة العراق لدوره الفاعل بالمنطقة

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور سامى فتحى سوس، عضو مجلس النواب، والقيادى بحزب مستقبل وطن، على أهمية وضرورة مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة"، مضيفا أن الرئيس حريص على دعم عودة العراق لدوره الفاعل بالمنطقة والمتوازن على المستوى الإقليمى، وضمان أمنها واستقرارها.





وأوضح "سوس"، فى بيان له اليوم، أن العلاقات بين العراق ومصر تاريخية وممتدة، موضحا أن القيادة السياسية تسعى إلى تقوية كافة العلاقات الاقتصادية مع الأشقاء العرب من أجل خلق تكامل اقتصادى، بجانب أن مصر تسعى دائما إلى استقرار دول المنطقة والسعى إلى وضعها على المسار الصحيح، بجانب اقتلاع جذور الإرهاب التى تهدد استقرار دول الجوار كافة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه هناك إيجابيات عدة للمؤتمر أبرزها تبادل وجهات النظر بشأن الملفات المطروحة على الساحة الإقليمية، وما يتعلق بالأمن الإقليمى واستقرار الدول والشعوب العربية، مشيدًا بتصريحات الرئيس السيسى بأن أمن منطقة الخليج يمثل بالنسبة لمصر أحد الركائز الأساسية للأمن القومى العربى، ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومى المصرى.

وأشار النائب إلى أن لقاءات الرئيس السيسى بعدد من رؤساء الدول العربية على هامش انعقاد المؤتمر هدفها التنسيق والتشاور المستمر فى عدد من الملفات المهمة، مضيفًا أن الدور المصرى داعمًا للعراق وكافة دول المنطقة لمواجهة التحديات المشتركة التى تمر بها الأمة العربية،مطالبا بضرورة التركيز على دعم وتعزيز مجالات التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى مع الدول المتواجدة بالمؤتمر.