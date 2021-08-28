محافظ كفر الشيخ يوجه بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية بالحديقة المركزية

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية بالحديقة المركزية ليتم افتتاحها قريبا للمواطنين، مؤكداً أن الحديقة ضمن الحدائق العامة المجانية التى تفتح أبوابها لكل المواطنين دون أن يتكلف المواطن أى مبالغ مالية.





جاء ذلك خلال تفقد المحافظ ،اليوم السبت موقع إنشاء الحديقة المركزية المجانية على مساحة كيلومتر مربع من ميدان الملك عبدالله "النسر" حتى موقف كفر الشيخ الجديد، يرافقه نائبه عمرو البشبيشى. وأوضح محافظ كفر الشيخ - حسب بيان - أن الحديقة الجارى إنشاؤها حديقة مجانية عامة لكل أهالى المحافظة، تضم مساحات خضراء، وأشجارا، والرصف بالانترلوك، وألعاب أطفال على أحدث طراز، وبرجولات، ومقاعد ودورات مياه، وملعبا خماسيا، كما سيتم إنشاء منافذ متحركة لبيع المشروبات والمأكولات لإتاحة فرص عمل للشباب. ووجه بإقامة حدائق مجانية بالمدن على غرار الحدائق المجانية العامة المجاورة لديوان المحافظة وغرب العاصمة المجاورة لشارع صبرى القاضى، ليتم وضع ألعاب أطفال وبرجولات ومقاعد وإنارة الأشجار بشكل بها بكل المدن.

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