صور.. صندوق التنمية الحضرية ينتهى من أعمال الحصر العمرانى والاجتماعى بدمياط

وأوضح المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق التنمية الحضرية، أن فريقا من الصندوق قام، على مدار 10 أيام، بأعمال الحصر العمرانى والاجتماعى وحصر المشكلات والمقومات لمدينتى دمياط وكفر سعد بمحافظة دمياط، التى تمثل المرحلة الثانية من دراسة "تصنيف مناطق التطوير العمرانى لمحافظة دمياط"، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى شملت مدينتى رأس البر وعزبة البرج.
كما لفت المدير التنفيذى للصندوق إلى أن اختيار محافظة دمياط لتكون المحافظة الأولى لتطبيق معايير ومؤشرات التصنيف يرجع إلى ما تتميز به مدن المحافظة من التنوع؛ جغرافيا، وعمرانيا، واقتصاديا، مما يتيح إتمام تجربة جميع المعايير بصورة تسمح بتعميمها على باقى محافظات الجمهورية خلال الفترة المقبلة.
كما أشار المهندس خالد صديق إلى أنه يتم، خلال الدراسة، تطبيق قائمة من معايير ومؤشرات تصنيف مناطق التطوير العمرانى، من خلال استخدام نظم المعلومات الجغرافية واعتمادا على التكنولوجيا الرقمية باستخدام أجهزة التابلت؛ بهدف إعداد قواعد بيانات متكاملة للمدينة، حيث يتم من خلالها توجيه استثمارات التنمية الحضرية المتكاملة طبقا لأولويات المدينة وما تستهدفه "رؤية مصر 2030".
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