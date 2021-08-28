2 سبتمبر..بهاء سلطان يتألق على المسرح الروماني وهذه أسعار التذاكر

/647589/2-سبتمبربهاء-سلطان-يتألق-على-المسرح-الروماني-وهذه-أسعار-التذاكر

يستعد المطرب بهاء سلطان لإحياء حفلا جديدا ضمن حفلات موسم الصيف بمدينة الساحل الشمالي على المسرح الروماني، وذلك في يوم الخميس الموافق 2 سبتمبر المقبل.

دوت الخليج يرصد تفاصيل حفل بهاء سلطان بالساحل الشمالي

تبدأ أسعار تذاكر الحفل من 600 جنيه، والمقرر أن يقدم بهاء سلطان خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور.

وكان روج الفنان بهاء سلطان لحفله بالساحل الشمالي من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” اذ كتب: “سعيد إني هكون من جمهوري الحبيب بالساحل الشمالي.. يوم الخميس 2 سبتمبر، في المسرح الروماني، مارينا 2.. تفتح الأبواب في السادسة مساءً، ويبدأ الحفل من العاشرة مساءً”.

بهاء سلطان يتصدر مؤشرات البحث بسبب تامر حسني

وكان تصدر الفنان بهاء سلطان مؤشرات الأكثر بحثا على جوجل وانتشر اسمه خلال مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، وذلك بعدما نجح الفنان تامر حسني في إنهاء الخلاف الذي نشب بين الفنان دياب والمنتج نصر محروس، اذ تسائل عدد كبير من الجمهور عن عدم تدخل تامر حسني في إنهاء أزمة بهاء سلطان مع نصر محروس كما فعل مع دياب.

وكشفت المصادرة عن وجود نية للفنان تامر حسني في التدخل لمصالحة بهاء سلطان على المنتج نصر محروس قبل أن يتدخل في مسألة دياب ولكن لم يتفقا الثلاثي محروس وتامر وبهاء علي موعد محدد للمقابلة، وهو ما دفع تامر لأن يبدأ بجلسة الصلح الخاصة بالمطرب دياب، وصرح مصدر أخر بأن تامر حسني اتفق مع سلطان على موعد فعلي لعقد جلسة صلح بينه وبين نصر محروس ولكن تفاجأ ل بهاء سلطان بمكالمة من تامر حسني أمس، أبلغه من خلالها أن المنتج نصر محروس تعرض لوعكة صحية مفاجئة واعتذر عن الجلسة.

يشار إلى أن آخر أعمال المطرب بهاء سلطان أغنية أنا متفائل، بالتعاون مع الفنان أمير عيد، وكانت في شهر يوليو الماضي، والأغنية جاءت بمناسبة دعم الأبطال المشاركين في أولمبياد طوكيو.