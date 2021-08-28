بدر بانون يقود معسكر منتخب المغرب استعداداً لمواجهة السودان

/647587/بدر-بانون-يقود-معسكر-منتخب-المغرب-استعدادا-لمواجهة-السودان

يقود الدولي المغربي بدر بانون مدافع النادي الأهلي، معسكر منتخب بلاده، استعداداً لمواجهة منتخب السودان الخميس المقبل في لقاء الدور الأول من تصفيات كأس العالم 2022 قطر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

واستدعى الحسين عموتة مدرب منتخب المغرب، قائمة تضم 28 لاعبا، استعدادا للمشاركة في كأس العرب بقطر.

قائمة منتخب المغرب:

أيوب لكرد ومحمد الشيبي (الجيش)، عبدالعلي المحمدي (أبها السعودي)، إسماعيل الحداد (الخور القطري)، حمزة موساوي وعبدالكريم باعدي (نهضة بركان)، عبد الله خفيفي (مولودية وجدة)، كريم البركاوي (الرائد السعودي)، مروان سعدان (الفتح ااسعودي)، بدر بانون (الأهلي المصري)، علي بامعمر (اتحاد طنجة)، نوفل الزرهوني (الفتح)، علاء الدين أحراي (المغرب الفاسي)، وليد أزارو (الاتفاق السعودي)، المهدي برحمة ا(الكويت الكويتي)، إدريس فتوحي (الأهلي السعودي)، سفيان رحيمي (العين الإماراتي)، يحيى جبران ويحيى عطية الله ووليد الكرتي وأشرف داري وأيمن الحسوني وأيوب عملود (الوداد)، وعبد الإله الحافيظي (الرجاء)، مراد باتنا (الفتح السعودي)، يوسف الجبلي ومحمد الرياحي (الباطن السعودي)، سفيان بوفتيني (الأهلي القطري).

قائمة منتخب مصر لتصفيات كأس العالم

حراسة المرمي :محمد الشناوي والهاني سليمان ومحمد أبوجبل

خط الدفاع : أكرم توفيق وباهر المحمدي وعمر جابر وأيمن اشرف ومحمد عبدالشافي وأحمد ابوالفتوح وأحمد حجازي ومحمود حمدي الونش وعلي جبر

خط الوسط : طارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات وأحمد سيد زيزو ومصطفي فتحي ورمضان صبحي وصلاح محسن وعبدالله السعيد ومحمد مجدي افشه ومحمد صلاح ومحمد النني

خط الهجوم : محمد شريف ومصطفي محمد وأحمد حسن كوكا .

موعد معسكر مصر

وينطلق مُعسكر المنتخب الوطني، اليوم، استعدادًا لمواجهتي أنجولا يوم 1 سبتمبر، والجابون يوم 5 من الشهر نفسه، في الجولتين الأولي والثانية، من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

عقد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول، بقيادة حسام البدري، المدير الفني للمنتخب، اجتماعًا اليوم الأربعاء، بمقر اتحاد الكرة، لبحث أزمة عدم مشاركة لاعبي الدوري الإنجليزي محمد صلاح نجم ليفربول، ومحمد النني، لاعب وسط آرسنال، مع الفراعنة أمام منتخبي أنجولا والجابون، في الجولتين الأولي والثانية، من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.