إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بطريق المنيا

شهد الطريق الصحراوى الشرقي، اليوم السبت، إصابة 6 أشخاص نتيجة وقوع حادث مرورى، بمحافظة المنيا.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إصابة 6 أشخاص في حادث مروري

إزالة آثار الحادث

تم نقل المصابين إلى مستشفى الشيخ فضل التكاملى ببنى مزار، وتم تحرير المحضر اللازم بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوى الشرقي.

تفاصيل الواقعة

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، بلاغاً بوقوع حادث إصطدام سيارة ملاكى بالرصيف بالقرب من كمين الشيخ فضل بالطريق الصحراوى الشرقى «القديم» أمام مركز بنى مزار شمال المحافظة، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور باليد والساقين وما بعد الارتجاج، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتم الدفع بـ 5 سيارات إسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الشيخ فضل التكاملي.

وتحرر محضر وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي.

وفي سياق أخر نجحت الأجهزة الامنية بالجيزة، في العثور على جثة فتاة وسط الشارع بمدينة كرداسة، ولا توجد بها إي إصابات ظاهرية.

تفاصيل الواقعة

كانت تلقت مديرية أمن الجيزة اشارة من سكان مدينة كرداسة بالعثور على جثة فتاة وسط الشارع، على الفور إخطار اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة وجه بسرعة الانتقال لمكان الجريمة لفحص البلاغ وبيان حقيقة الواقعة.