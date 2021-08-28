/647584/توقيع-بروتوكول-تعاون-بين-نقابة-الممثلين-بمصر-والمدينة-الإعلامية-السعودية-شماس

وقعت نقابة المهن التمثيلة بقيادة الدكتور أشرف زكي بروتوكول تعاون مع المدينة الإعلامية السعودية "شماس"، وذلك في إطار توثيق العلاقات التاريخية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.

دوت الخليج يرصد توقيع بروتكول تعاون بين نقابة الممثلين بمصر والمدينة الإعلامية السعودية شماس

ونص البروتوكول على أن تقوم المدينة الإعلامية السعودية بمساعدة وتسهيل أعمال النقابة داخل أراضي المملكة العربية السعودية والتنسيق الكامل بما يخدم مصالح أفراد النقابة داخل السعودية، كما تقوم نقابة المهن التمثيلية بالتعاون والإشتراك فى تدريب وإعداد الكوادر البشرية التمثيلية للمدينة الإعلامية، وأن يتم التوأمة بين نقابة المهن التمثيلية والمدينة الإعلامية السعودية، كما يتم تدريب الممثلين السعوديين وذلك حسب طلب المدينة الإعلامية السعودية، وتقوم النقابة بالتنسيق مع الممثلين المصريين بناء على طلب المدينة للقيام بالأعمال الدرامية والفنية داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

نقابة المهن التمثيلية

أما عن نقابة المهن التمثيلية فدورها ينحصر بالمشاركة في المهرجانات الفنية الكبرى التي تقام في المدينة الإعلامية السعودية عبر تقديم دعوات مشاركة للنقابة ووممثليها ونجوم التمثيل المصريين، وأن تقوم نقابة المهن التمثيلية بوضع الإمكانيات والتجهيزات والكوادر البشرية التعليمية الخاصة بها والمساعدة بوضع المناهج التدريبية الخاصة بالممثلين لتعليم وتدريب الطلاب والعاملين لتخريج كوادر فنية محلية وعربية متخصصة منافسة للعالمية تحقق الريادة المنشودة للبلدين الشقيقين.

وجاء ذلك ضمن تطوير قطاع الإعلام والتمثيل والدراما والسينما والمسرح بما يتفق مع متغيرات المجتمع المعاصر ويحقق التوازن بين الحرية والمسئولية الوطنية ويعزز التوعية الثقافية.

أزمة أشرف زكي مع محافظ القاهرة

نشبت أزمة لاذعة بين نقابة المهن التمثيلة بقيادة الدكتور أشرف زكي مع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بعدما أصدر قرارا جديدا بخصوص تصوير الإعلانات والمشاهد السينمائية في شوارع وأبنية وأنفاق وجراجات محافظة القاهرة.

وخرج الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية عن صمته وكشف عن رفضه التام لهذا القرار من خلال برنامج على مسئوليتى للإعلامى أحمد موسى، وقال أشرف زكى: “من غير المعقول أن يدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الفن والفنانين ونفاجأ اليوم بقرار فرض رسوم على تصوير الأعمال الفنية في شوارع القاهرة”.

وأضاف أشرف زكى: "أناشد محافظ القاهرة عدم ضرب صناعة السينما والدراما وإلغاء القرار أو تخفيض الرسوم لتكون مبالغ رمزية، خاصة أن أحدا لن يلتزم بدفع رسوم كبيرة «مش هندفع حاجة»، وسيتم اللجوء لأمور أخرى تضر بالصناعة وشكل الشوارع المصرية".

وأوضح أشرف زكى أن فرض رسوم 100 ألف جنيه عن التصوير في اليوم بشوارع القاهرة ضربٌ لصناعة الفن والسينما والإعلانات والدراما، مؤكدًا أن دولًا أخرى تساعد على التصوير في شوارعها مثل لبنان والمغرب.