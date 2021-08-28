/647579/حازم-الجندي--مشاركة-الرئيس-في-مؤتمر-بغداد-دعم-للعراق-والأمة-العربية

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان حريصا على توجيه عدد من الرسائل الهامة للشعب العراقي، وللمغرضين الذين يحاولون التدخل في شؤون دول المنطقة العربية، وذلك خلال مشاركته في مؤتمر «بغداد للتعاون والشراكة» المنعقد بالأراضي العراقية، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس للعراق للمرة الثانية بعد وقت قصير من الزيارة الأولى التي كانت في يونيو الماضي، تؤكد دور مصر المحوري والريادي في المنطقة، وحرصها التام على دعم الأشقاء العرب في كافة المواقف والمحطات التاريخية.

دوت الخليج يرصد تعليق النائب حازم الجندي بشأن زيارة السيسي للعراق

زيارة السيسي للعراق

ولفت الجندي، في بيان له، أن الرئيس السيسي دعا المجتمع الدولي وكافة الدول المشاركة في المؤتمر، بضرورة وقف التدخلات في شؤون دول المنطقة وعدم توفير ملاذات آمنة لعناصر إرهابية، وترك كل دولة تحدد مصيرها بنفسها، وتعبر لبر الأمان بدون تدخلات من قبل بعض الدول التي تكن أغراض خبيثة تستهدف العبث بأمن واستقرار وسلامة الشعوب العربية.

المجتمع الدولي

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن مصر تربطها علاقات تاريخية قوية ترجع جذورها لآلاف السنين، فضلا عن حرص مصر على دعم دور العراق في المنطقة وعودة دورها الطبيعي على المستوى الاقليمي، مشيدا بتأكيد الرئيس على وقوف مصر بجانب الدولة العراقية في مواجهة الإرهاب والتحديات ورفضها لكافة التدخلات الخارجية، مؤكدا أن سيادة العراق أمر حتمي لا يحتاج لجدال.

المحافل الدولية

ولفت أن مصر أثبتت من خلال حرصها على التواجد في كافة المحافل الدولية والإقليمية، أهمية ومحورية الدور الذي تلعبه لحفظ الأمن والسلام في المنطقة، بما يساهم أيضاً في مواجهة التحديات المشتركة التي تمر بها الامة العربية وعلى رأسها قضية الإرهاب، والتطلع لأهمية إيجاد آليات جديدة لردع الدول التي تعمل على تمويله وتدعيمة .

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هذه الزيارة ستسهم أيضا في دعم أواصر التعاون المصري العراقي ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المتفق عليها في إطار آلية التعاون الثلاثي بين "مصر والعراق والأردن" .