نواب البرلمان لـ دوت الخليج :مشاركة الرئيس السيسى في قمة بغداد ترجمة لدور مصر الريادى فى المنطقة ..وتؤكد حرصها على التعاون من أجل البناء ودعم التضامن العربي كنهج راسخ للسياسة المصرية

/647588/نواب-البرلمان-لـ-تحيا-مصر-مشاركة-الرئيس-السيسى-في-قمة-بغداد-ترجمة-لدور-مصر-الريادى--فى-المنطقة-وتؤكد-حرصها-على-التعاون-من-أجل-البناء-ودعم-التضامن-العربي-كنهج-راسخ-للسياسة-المصرية

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن زيارة الرئيس السيسي للعراق ومشاركته في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، يؤكد حرص مصر على دعم التضامن العربي من خلال دعمها واحترامها لسيادة العراق والعمل على عودة قوتها الاقليمية مرة أخرى بعد التأثيرات السلبية التي واجهتها السنوات الأخيرة.

دوت الخليج يرصد تعليقات نواب البرلمان بشأن زيارة السيسي للعراق

نورا علي : زيارة السيسي للعراق ترجمة لجهود ودور مصر الريادى في المنطقة

أكدت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى في مؤتمر " بغداد للتعاون والشراكة " ،هامة للغاية وترجمة لجهود ودور مصر الريادى في المنطقة،إضافة إلى ترسيخ مفهوم القومية العربية وبناء جسور الثقة بين البلدان العربية، والتعاون في مجالات تنموية متعددة لمواجهة التحديات وصناعة مستقبل أفضل للشعوب العربية.

أشارت رئيس سياحة النواب، أن الزيارة تأتي فى إطار حرص مصر على دعم عودة العراق الشقيق وتعزيز دوره القومي العربي على كافة الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية لدوره الفاعل والمتوازن على المستوى الإقليمي، ولضمان أمنه واستقراره ، مؤكدة أن أمن العراق هو جزء من الأمن القومي المصري .

وأضافت النائبة نورا على أن قمة بغداد بالنسبة لدول الجوار تعد من القمم المهمة سياسياً واقتصادياً لدعم موقف العراق وتعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بهدف إقامة شراكة وتعاون وتكامل اقتصادي بين العراق ودول الجوار والدول الصديقة ، فضلا عن الدور الهام في تحقيق التقارب العربى نحو مزيدا من التنسيق والتعاون في العديد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقالت رئيس سياحة النواب أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى سوف يلتقى خلال هذه القمة بعدد من رؤساء الدول المشاركة وذلك لتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية لمواجهة التحديات والتهديدات المتزايدة للأمن الإقليمي واستقرار الدول والشعوب العربية، كما سيتم التطرق لملفات تتعلق بتوسيع الشراكة الاقتصادية ومحاربة الإرهاب ودعم مشاريع إعادة الإعمار في العراق وتوسيع التعاون بين العراق ودول الجوار.

وأشادت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة بالنواب بكلمة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال القمة ، والتي حملت عدد من الرسائل الهامة للشعب العراقى ، قائلاً سيادته " "حافظوا على بلدكم.. ابنوا وعمروا وتعانوا.. العراق يستحق بكم الرقى والتطور والسلام". ، كما أكد فخامة الرئيس أيضاً خلال كلمته على وقف التدخلات في شؤون دول المنطقة وعدم توفير ملاذات آمنة لعناصر إرهابية ، ورفض سيادته التدخلات الخارجية في العراق، قائلا: "مصر تقف بجانب العراق في مواجهة الإرهاب والتحديات وترفض كافة التدخلات الخارجية، فمصر تدعو القوى الدولية لاحترام سيادة العراق ووقف التدخلات على أرضه".

محمد عبد الله زين :زيارة السيسي للعراق تؤكد عودة الدور المحوري والإقليمي لمصر في ظل الجمهورية الجديدة

قال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة العراق اليوم للمشاركة فى مؤتمر بغداد للشراكة والتعاون، تؤكد عودة الدور المحوري والإقليمي لمصر في ظل الجمهورية الجديدة.

وثمن زين الدين، لقاءات الرئيس السيسي خلال الزيارة والمشاركة في القمة العراقية القطرية، والتى تعكس حرص مصر علي الاهتمام بالقضايا العربية وأمن الخليج، باعتبارها الشقيقة الكبرى.

وأضاف عضو مجلس النواب، إن الدور الذى تلعبه مصر حاليا بالمنطقة تشهد به دول العالم جميعا وتشيد به، مستشهدا بالدور المحوري الذى قامت به مصر خلال الأزمة الفلسطينية الأخيرة والتي توصلت خلالها لوقف إطلاق النار، وكذلك الدور الذى تلعبه مصر تجاه الأزمة الليبية، مشيرا إلي أن تلك الجهود تؤكد عودة الريادة المصرية من جديد.

آية مدني :زيارة السيسي للعراق تؤكد حرص مصر على دعم التضامن العربي من خلال دعمها واحترامها لسيادة بغداد

قالت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن زيارة الرئيس السيسي للعراق ومشاركته في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، يؤكد حرص مصر على دعم التضامن العربي من خلال دعمها واحترامها لسيادة العراق والعمل على عودة قوتها الاقليمية مرة أخرى بعد التأثيرات السلبية التي واجهتها السنوات الأخيرة.

وأضافت مدني، في بيان لها، أن مؤتمر بغداد فرصة لإقامة شراكة وتعاون وتكامل اقتصادي بين العراق ودول الجوار والدول الصديقة،أنه فرصة للتعاون والتشاور من أجل مواجهة التحديات التي تواجه العراق، كما أنه يعد بمثابة دعم للحكومة العراقية في جهودها لتحقيق استقرار البلاد

اكد النائب عاطف عثمان كعربان عضو مجلس النواب عن دائرة المنشاة بمحافظة سوهاج ان مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي فى مؤتمر بغداد للشراكة والتعاون ،يمثل نقطة انطلاق هامة لدعم الاستقرار الاقليمى خاصة فى منطقة تشهد توترات تؤثر على دول المنطقة.

عاطف كعربان :زيارة السيسي للعراق تؤكد ان مصر تمد يدها لكل تعاون يعود بالنفع على شعوب المنطقة

وقال النائب عاطف كعربان ، ان مشاركة مصر فى هذا المؤتمر تلبية لدعوة العراق يؤكد ان مصر تمد يدها لكل تعاون وشراكة يعود بالنفع على شعوب المنطقة ،وان أمن العراق جزء من الأمن القومي العربي.

واشار النائب عاطف كعربان إلى ان هذا المؤتمر يمثل فرصة لدعم دولة العراق واستعادة مكانته العربية والاقليمية كما اعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى فى كلمته امام المؤتمر.