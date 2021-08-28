التعليم العالي : دعم المستشفيات الجامعية بعدد 134 جهاز تنفس صناعي بقيمة...

في إطار متابعة د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لاستعدادات المستشفيات الجامعية للتعامل مع أي مستجدات لفيروس كورونا، من خلال رفع جاهزية المستشفيات الجامعية، استعرض الوزير تقريرًا من د. حسام عبدالغفار الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، حول انتهاء مجلس المستشفيات الجامعية من شراء وتسليم 134 جهاز تنفس صناعي بقيمة 54 مليون جنيه من ميزانية المجلس، وتسليمها للمستشفيات الجامعية.

الجدير بالذكر أن أجهزة التنفس الصناعي ستدعم دور المستشفيات الجامعية للاستمرار فى القيام بدورها الفعال في تقديم الخدمات العلاجية لمصابي فيروس كورونا، الذين يتم استقبالهم في المستشفيات الجامعية، وذلك في ضوء الجهود التي تقوم بها المستشفيات الجامعية لدعم مستشفيات وزارة الصحة لمواجهة جائحة كورونا.