تم البدء في الإنتاج الفعلي للوحات المعدنية المرورية المؤمنة بأيادي مصرية والخبرة...

خطوة ناجحة جديدة ،تؤكد فيها الهيئة العربية للتصنيع ريادتها في توطين أحدث التكنولوجيات الحديثة في الصناعة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بضرورة تعزيز فرص الإستثمار وتعميق التصنيع المحلي في صناعة اللوحات المعدنية المرورية المؤمنة.

وأوضح الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع ،أن الهيئة انتهت من التشغيل التجريبي لخط إنتاج اللوحات المعدنية بألمانيا، مشيرا أن الشركة العربية الألمانية لتصنيع اللوحات المعدنية المرورية التابعة للهيئة العربية للتصنيع ،بالتعاون مع شركة تونجر الألمانية العالمية،ستبدأ في الإنتاج الفعلي لخط الانتاج بمقر الشركة بنهاية شهر سبتمبر القادم 2021 بأيادي مصرية بنسبة 100% وخبرة ألمانية.

وأضاف أن التعاون مع الجانب الألماني تضمن تدبير أحدث الماكينات وخطوط الإنتاج الألمانية الصنع ونقل التكنولوجيا الرقمية الحديثة مع إمكانية التطوير مستقبلا لتتوافق مع منظومة النقل الذكي.

وأشار"التراس" أن الهيئة العربية للتصنيع تستهدف تلبية كافة احتياجات وزارة الداخلية من اللوحات المعدنية، والتوسع مستقبلا للتصدير لدول المنطقة العربية والأفريقية.