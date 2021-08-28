/647566/أول-تعليق-من-طارق-حامد-بعد-التتويج-بالدوري

علق طارق حامد لاعب خط وسط نادي الزمالك، على تتويجه بالنسخة الحالية من بطولة الدوري مع الفارس الأبيض، وذلك من خلال حسابه الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي “تويتير”.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

كتب طارق حامد عبر حسابة الشخصي”انستجرام”:”كل ما يدور فى ذهنى فى كل وقت انه من الطبيعى ان تكون جميع البطولات فى كل عام داخل جدران نادى الزمالك .، ولكن تعد بطوله الدورى هذا العام بطوله استثنائيه لما دار من صعوبات الجميع يعلمها .، اعتدت ان اعطى الأمور حجمها الطبيعى ولكن .، لم تكن المهمه سهله .، قدمنا كل شئ من الكفاح والتضحيات وكان لدينا الشغف الكافى من اجل هذه اللحظه ومن اجل اسعاد جمهور الزمالك الوفى الذى يستحق اكثر من هذا .، شكراً جمهور الزمالك العظيم .، شكراً لكل من ساهم فى تحقيق هذه البطوله .، شكرً لزملائى رجاله نادى الزمالك، نعد بالمزيد”.

أخبار نادي الزمالك

وتعادل فريق الزمالك مع البنك الأهلي بهدف لكل فريق في المباراة التي اقيمت بينهما باستاد بتروسبورت في الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى ٨٠ نقطة وكان قد حسم لقب المسابقة لصالحه من الجولة السابقة.

نتيجة مباراة الزمالك والبنك

حسم التعادل الإيجابي نتيجة المباراة بين الزمالك والبنك الأهلي، بنتيجة هدف مقابل هدف، في لقاء ختام الدوري المصري الممتاز، على ملعب السويس الجديد.

وشهد الشوط الأول بين الفرقين على العديد من الهجمات والضغط من قبل الفرقين، ودفاعات البنك التي واجهة سيول هجمات بطل الدوري للنسخة الجارية بكل قوة وثبات.

وتقدم الزمالك في نتيجة المباراة في الدقيقة الـ 72 عن طريق أيمن حفني بالهدف الأول، وعاد البنك بهدف التعادل في الدقيقة الـ 84 عن طريق كريم بامبو.

ليختتم نادي الزمالك منافسات الدوري المصري الممتاز برصيد 80 نقطة، ويتوج بالبطولة، بفارق اربع نقاط على وصيف الدوري النادي الاهلي.

تشكيل الزمالك أمام البنك الأهلي:

حراسة المرمى : محمد أبو جبل

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود علاء – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي

خط الوسط : محمود عبد العزيز – إمام عاشور – إسلام جابر – يوسف أوباما – حميد أحداد

خط الهجوم: مروان حمدي.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي ومحمود عبد الرازق شيكابالا وحازم إمام وطارق حامد وأيمن حفني وأحمد سيد زيزو وسيف الدين الجزيري.