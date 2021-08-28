إنفوجراف- التجديد لرئيس هيئة الاستثمار الأبرز.. حصاد مجلس الوزراء فى أسبوع

جدة - نرمين السيد - نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تقريرا شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعى لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 21 حتى 27 أغسطس 2021، والذى تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.





وجاء فى التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل قرارا بتجديد تعيين المستشار محمد أحمد عبد الوهاب إبراهيم، رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك لمدة عام اعتبارا من 24/8/2021، فضلاً عن الموافقة على 7 مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية، وذلك للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له، واستغلالها فى عدة مناطق بالجمهورية، بالإضافة إلى الموافقة على الانضمام إلى مؤسسة التمويل الأفريقي، وأن تكون وزارة المالية هى ممثل مصر فى عضويتها، على أن تبدأ الوزارة فى المضى قدما نحو إتمام جميع الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن، وكذلك تم اعتماد نتيجة الدراسة التى أعدتها وزارة المالية حول طلب محافظة قنا التصرف فى مساحة 1500م2، ملك المحافظة بمنطقة الجزيرية، وذلك عن طريق منحها لإحدى الشركات المتخصصة فى تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية، بنظام حق الانتفاع لمدة ثلاثين عاما، لإقامة مستشفى استثمارى عليها.

كما تضمنت القرارات وفقاً لما أبرزه التقرير، اعتماد نتيجة الدراسة التى أعدتها وزارة المالية حول طلب محافظة الوادى الجديد التصرف فى قطعتى أرض بمساحتى (2400م2 ، و2550 م2)، واللتين تقعان شمال محطة وقود "وطنية" بالطريق الدائرى بالسبط الشرقى بمركز الخارجة، عن طريق بيعهما لإحدى الشركات المتخصصة لإقامة محطة تموين سيارات بالغاز الطبيعى، ومركز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، إلى جانب الموافقة على تعاقد مصلحة الجمارك مع شركة e-finance، لإنشاء مركز اتصالات لخدمة المتعاملين مع المصلحة، وذلك فى إطار الجهود المبذولة لتطوير المصلحة، والعمل على استخدام أحدث الأساليب والأنظمة التكنولوجية ودمجها مع الأنشطة الأساسية الخاصة بها، بما يرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين مع المصلحة، فى حين تمت الموافقة على طلب وزارة النقل بشأن اعتبار مشروع القطار الكهربائى السريع بخطوطه الثلاثة من المشروعات القومية فى تطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن سرعة تنفيذ هذا المشروع، بجانب الموافقة على طلب الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشأن توقيع اتفاق التخارج مع تحالف أكوا باور - حسن علام عن مشروع محطة توليد الكهرباء ذات الدورة المركبة، قدرة 2250م، بنظام BOO، بقرية "هنادي" بمحافظة الأقصر، واستبداله بمشروع إنتاج طاقة كهربائية من طاقة الرياح بنظام BOO بقدرة 1.100 ميجاوات، وكذلك الموافقة على توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع هذا التحالف للمشروع البديل بذات الشروط التعاقدية للمشروعات المثيلة.

وشملت القرارات أيضا، كما أظهر التقرير، الموافقة على قيام هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بتوقيع عقد الانتفاع بالأرض للمشروع البديل بذات الشروط التعاقدية للمشروعات المثيلة، على أن تقوم وزارة المالية بإصدار الضمانة الحكومية للمشروع البديل، طبقا لموافقة رئيس الجمهورية الصادرة فى هذا الشأن، بالإضافة إلى اعتماد القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية للسياحة والآثار التى عقدت اجتماعها فى 23 أغسطس 2021، والتى تضمن جزء منها مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي، وذلك اعتبارا من أول نوفمبر 2021 وحتى 30 أبريل 2022، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص قطعتى أرض، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة؛ حيث تقع الأولى بناحية مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، وذلك لاستخدامها فى إقامة محطة محولات كهربائية، بينما تقع الثانية بناحية بلاط بمحافظة الوادى الجديد؛ لاستخدامها فى تنفيذ توسعات محطة محولات بلاط الكهربائية.

وعلى صعيد الاجتماعات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير عقده اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذى لمبادرة رئيس الجمهورية لإحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك بحضور وزيرى المالية، ولتجارة والصناعة، والمدير التنفيذى لمبادرة إحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، ومستشار وزيرة الصناعة، ومسئولى مصانع السيارات العاملة فى المبادرة، بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذى لمشروع حدائق الفسطاط، حيث أشار إلى أن الحكومة تعمل على إحياء أول عاصمة إسلامية فى إفريقيا لتكون متحفاً مفتوحاً أمام العالم، وذلك بحضور وزيرى السياحة والآثار، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ورئيس الجهاز المركزى للتعمير، والمدير التنفيذى لصندوق التنمية الحضرية، ورئيس قطاع الآثار الإسلامية، ومسئولى المكتب الاستشارى لمشروع حدائق الفسطاط، فضلاً عن اجتماع مع المجموعة المصغرة لاستعراض الأداء والمؤشرات المستقبلية للاقتصاد المصري، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ونائب وزيرة التخطيط لشؤون التخطيط، ونائب محافظ البنك المركزى، ومعاون وزيرة التخطيط ، وكذلك اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة والآثار، حيث وجه باستحداث برنامج تحفيز طيران داخلى يربط بين المدن الساحلية بمحافظات الصعيد ووادى النيل، وذلك بحضور وزراء السياحة والآثار، والمالية، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، والطيران المدنى، ومدير المتاحف العسكرية، ومساعد وزير الداخلية لقطاع السياحة والآثار، ورئيس اتحاد الغرف التجارية، ومسئولى الجهات المعنية.

وتضمنت الاجتماعات أيضاً كما جاء بالتقرير، اجتماعاً لبحث تطوير صناعة الهيدروجين الأخضر فى مصر، وذلك بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والرئيس والمدير التنفيذى لشركة "سيمنس" الألمانية، والعضو المنتدب لشركة "سيمنس" للطاقة-مصر، وعدد من مسئولى الشركة، بجانب اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات تطوير مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وذلك بحضور وزيرى السياحة والآثار، والتنمية المحلية، ومحافظ البحر الأحمر، ونائب وزير التعليم العالى لشئون الجامعات، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس هيئة التنمية السياحية، وعدد من مسئولى الجهات المعنية، وكذلك اجتماع لمتابعة أعمال التطوير التى تتم فى مدينة شرم الشيخ، حيث أشار إلى توجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بتعقيم المنشآت السياحية بالمدينة وتطبيق الإجراءات الاحترازية وتوفير كل الخدمات، وذلك بحضور وزيرى السياحة والآثار، والتنمية المحلية، ومحافظ جنوب سيناء، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس هيئة التنمية السياحية، ومسئولى الجهات المعنية، وكذلك اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة / العاصمة الإدارية/ العلمين / مطروح)، وذلك بحضور وزير النقل، ورئيس الهيئة القومية للأنفاق، ورئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، ومساعد وزير النقل لشئون المكتب الفني.

كما ترأس سيادته الاجتماع الأسبوعى فى مدينة العلمين الجديدة، حيث تم مناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة مثل المشروعات الجارى تنفيذها فى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، والإسراع بوتيرة إعطاء التطعيمات المضادة لفيروس "كورونا"، بجانب عقد اجتماع مع رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة لاستعراض دراسة حول أصول وأراضى مراكز البحوث الزراعية فى المحافظات، حيث اكد أن الحكومة تولى أهمية كبيرة لملف تطوير أصول وأراضى مراكز البحوث الزراعية، وذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الأصول والأراضي، فضلاً عن اجتماع مع رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لمتابعة جهود تدريب الموظفين المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وخطوات تخصيص الوحدات السكنية للموظفين المنتقلين للعاصمة، ومناقشة ملف إعادة هيكلة الوزارات والجهات، وكذا موقف تسكين الموظفين على الهياكل الجديدة

وبشأن الأنشطة التى قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت متابعة أعمال التطوير بعدد من المنشآت فى منطقة المنتزه بمحافظة الإسكندرية؛ يرافقه وزير التنمية المحلية، ومحافظ الإسكندرية، ونائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمنطقة الشمالية، بالإضافة إلى تفقد مشروعى تطوير ميدان محطة مصر وحلقة الأسماك بالأنفوشي، حيث كلف بدهان جميع واجهات المبانى المحيطة بالميدان ضمن أعمال التطوير، وذلك برفقة وزير التنمية المحلية، ومحافظ الإسكندرية، ونائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمنطقة الشمالية، كما شهد مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، التوقيع على مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة "سيمنس" للطاقة، حيث وقع عليها رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، والرئيس والمدير التنفيذى لشركة "سيمنس"، والعضو المنتدب لشركة "سيمنس" للطاقة-مصر.

وشملت الأنشطة أيضا وفقا للتقرير، توجه مدبولى، إلى محافظة الأقصر لمتابعة استعدادات احتفالية افتتاح طريق المواكب الكبرى المعروف باسم "طريق الكباش"، بعد التطوير والترميم تزامناً مع احتفال الأقصر بعيدها القومى، إضافة لافتتاح عدد آخر من المشروعات، وذلك برفقة وزيرى السياحة والآثار، والتنمية المحلية، ومحافظ الأقصر، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وكذلك الإدلاء بتصريحات صحفية خلال متابعته لأعمال الترميم بالأقصر، أعرب فيها عن سعادته لتواجده فى مدينة الأقصر، والتى تحظى باهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسى أولاً بأول، مؤكداً أن التوجيهات الرئاسية تتحدد فى استعادة الوجه الحضارى لمدينة الأقصر وتحقيق التنسيق الحضارى لمبانى المدينة ورفع كفاءتها وتطويرها، بجانب تفقد سيادته مبنى الركاب رقم 2 و3 بمطار القاهرة الدولي، وذلك للاطمئنان على حركة السفر والوصول، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة من أجل راحة المسافرين، وكذا متابعة منظومة الكاميرات الحرارية الموجودة داخل صالات السفر والوصول، وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا"، وذلك برفقة وزير الطيران المدني، ونائبه.

وبشأن اللقاءات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير، لقائه مع وزيرة الصحة والسكان لمتابعة إجراءات تلقى العاملين فى القطاع التعليمى للقاحات المضادة لفيروس كورونا، وكذلك تطعيم باقى المواطنين، حيث أشار إلى وجود توجيهات من رئيس الجمهورية بالتوسع فى تلقى مختلف المواطنين للقاح المضاد لفيروس كورونا.