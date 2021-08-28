11 سبتمبر.. انطلاق الدورة التدريبية المشتركة للأئمة المصريين والسودانيين

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة الأوقاف المصرية، ووزارة الشئون الدينية والأوقاف بجمهورية السودان الشقيقة، وفى إطار حرص الوزارتين على التدريب المشترك لنشر الفكر الوسطى، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتفكيك الفكر المتطرف، وترسيخ أسس التواصل الإنسانى.

وتتكون قافلة الأئمة والواعظات من جمهورية السودان الشقيقة من 10 أئمة و11 واعظة.

ومن المقرر أن يشاركهم خلال انعقاد هذه الدورة 10 أئمة و10 واعظات من زملائهم بوزارة الأوقاف المصرية، وتعقد الدورة بأكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة السادس من أكتوبر.