/647561/زياد-عمرو-لاعب-الزمالك--يتوج-بذهبية-بطولة-القاهرة-الودية
حصد زياد عمرو لاعب نادي الزمالك لألعاب القوى الميدالية الذهبية بمنافسات الوثب العالي لبطولة القاهرة والتي أقيمت بالمركز الأوليمبى بالمعادي.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
وسجل زياد عمرو رقما شخصيا جديدا 2.11 مترا خلال منافسات البطولة.
وأكد هيثم عبد المجيد مدرب فريق الزمالك أن المشاركة في البطولة كانت بهدف رفع كفاءة اللاعبين قبل بداية الموسم الجديد.
ويقود الجهاز الفني كل من، الدكتور حمدي عبد الرحيم مديرا فنيا وحمدي عيسى إداريا وأسامة الزمر إداريا.
الفريق الاول لكرة القدم
حسم التعادل الإيجابي نتيجة المباراة بين الزمالك والبنك الأهلي، بنتيجة هدف مقابل هدف، في لقاء ختام الدوري المصري الممتاز، على ملعب السويس الجديد.
تشكيل الزمالك أمام البنك الأهلي:
حراسة المرمى : محمد أبو جبل
خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود علاء – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي
خط الوسط : محمود عبد العزيز – إمام عاشور – إسلام جابر – يوسف أوباما – حميد أحداد
خط الهجوم: مروان حمدي.
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي ومحمود عبد الرازق شيكابالا وحازم إمام وطارق حامد وأيمن حفني وأحمد سيد زيزو وسيف الدين الجزيري.
إدارة نادي الزمالك
حرص سعد عابدين إداري الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على متابعة آخر الاستعدادات الخاصة بمراسم تتويج الفريق الأبيض ببطولة الدوري الممتاز مع الشركة الراعية للبطولة.
وقام عابدين بمراجعة كل الاستعدادات الخاصة بتسليم درع الدوري لفريق الزمالك مع مندوبي الشركة الراعية قبل انطلاق المباراة بساعات.
ويواجه الزمالك، فريق البنك الأهلي في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري.
قائمة الزمالك لمواجهة البنك الأهلي:
حراسة المرمى : محمد أبوجبل – محمد عواد.
خط الدفاع : محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – محمود علاء – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – حازم إمام – حمزة المثلوثي.
خط الوسط : طارق حامد – إمام عاشور – إسلام جابر – يوسف أوباما – محمود عبد العزيز – أحمد سيد زيزو – أيمن حفني – محمود عبد الرازق شيكابالا.
خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – حميد أحداد – مروان حمدي.
اتحاد الكرة يخاطب الزمالك
تلقى نادي الزمالك مساء أمس الخميس، إخطارا رسمياً من اتحاد الكرة المصري بشأن تسليم بطولة درع الدوري للقلعة البيضاء، عقب نجاح الفريق في التتويج بالبطولة.
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