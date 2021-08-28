دوت الخليج ينشر كشف حساب النائبة آية مدني خلال دور الانعقاد الاول لمجلس النواب

/647559/تحيا-مصر-ينشر-كشف-حساب-النائبة-آية-مدني-خلال-دور-الانعقاد-الاول-لمجلس-النواب

حرصت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، منذ أن اختارها الرئيس السيسي ضمن الأعضاء المعينين بالمجلس، على تسخير كافة الجهود لخدمة المواطنين بمختلف محافظات مصر، وأعلنت عن استقبالها لأي طلب أو شكوى من الأهالي على مدار 24 ساعة على رقم الهاتف / 01003161889 وعلى الايميل [email protected] أو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

دوت الخليج يرصد حصاد نشاط ىية مدني خلال دور الانعقاد الاول فى مجلس النواب

النشاط المجتمعي

تقدمت النائبة آية مدني ب158 طلب للجهات الرسمية من أجل حل مشاكل المواطنين وتم الموافقة على45 طلب منها ومازالت الجهات تدرس باقي الطلبات الأخرى. وتمكنت النائبة من الحصول على مبلغ خمسون ألف جنية دعم مالي لنادي الداخلة الرياضي بمحافظة الوادي الجديد للصرف على الأنشطة الرياضية المختلفة بالنادي. كما انها تواصلت مع وزارة النقل ومحافظة الوادي الجديد من أجل الموافقة على شق طريق نجع حمادي- الواد ي الجديد من أجل التخفيف على المواطنين، وتم الرد بأنه جاري انشاء طريق الخارجة/ سوهاج بطول 167 كيلومتر وهو المسار الاقرب للطريق المذكور.

واهتمت النائبة بالمشاركة فى الفعاليات والاحتفاليات الاجتماعية، فقد حضرت الاحتفالية الرئاسية بالأم المصرية، كما أنها شاركت في احتفالية محافظة جنوب سيناء بعيد تحرير طابا. و أعطت النائبة آية مدني مزيد من الاهتمام لذوي الهمم والقدرات الخاصة من أبناء الوطن خاصة الرياضيين منهم، حيث أنها اقترحت اطلاق برنامج رياضي لرعاية واكتشاف المواهب الرياضية بالفريق الذهبي ودعمهم لتخريج منهم أبطال رياضيين وذلك خلال الاحتفالية التي عقدتها وزراتي التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة لتكريم أبطال المنتخب القومي لمتحدي الاعاقة في الألعاب البارلمبية.

وفيما يخص المشاركة في الفعاليات والأنشطة الرياضية، فقد شاركت النائبة آية مدني في الترحيب بوفد الأنوكا خلال زيارتهم لمصر لعقد اجتماع الجمعية العمومية، إلى جانب ترحيبها برئيس الاتحاد الدولي للجمباز خلال تنظيم مصر لكأس العالم للجمباز الفني، والذي حظى بإهتمام دولي كبير.

الترويج لجهود الدولة المصرية دوليًا

استغلت النائبة آية مدني مناصبها الدولية كسفيرة للسلام والرياضة، وعضويتها في اللجنة الأولمبية الدولية، للترويج لجهود الدولة المصرية في المحافل الدولية والجهود التي تقوم بها القيادة السياسية والوضع الذي صبحت عليه مصر حاليًا من تقدم وازدهار على يد الرئيس السيسي، فقد أوضحت أن النموذج المصري في التعامل مع المرأة يحتذى به وطالبت دول العالم أن تحذو حذو مصر، وذلك خلال مشاركتها في ثلاث مؤتمرات دولية تابعة للأمم المتحدة، وهم منتدى الشباب العاشرللمجلس الإقتصادي والإجتماعي للأمم المتحدة"، و" اجتماع مع مكتب الأمم المتحدة في طوكيو"، و"المنتدى الدولي للرياضيين 2021"، تحدثت فيها عن حجم الاهتمام والدعم التي تلقاه المراة المصرية في كافة المجالات.

الزيارات والجولات التفقدية

أجرت النائبة آية مدني 10 زيارات خلال دور الانعقاد الأول، فقد بدأت دور الانعقاد بزيارة محافظة الوادي الجديد مسقط رأسها، وقامت خلالها بتفقد عدد من مراكز الشباب والنوادي الرياضية كما أنها ألتقت بالعديد من الأهالي للتعرف على مطالبهم ومشكلاتهم، وتمكنت خلال الزيارة من حل العديد من المشكلات التي كانت تؤرق الأهالي، ومنها عدم استلام البعض أرض بديله لأرضه التي دخلت ضمن حيز تطوير العشوائيات، وتم مخاطبة المحافظة وحل المشكلة، إلى جانب حل مشكلات بعض الأهالي الذين كانوا يحتاجون لقطعة أرض لاقامة مشروعات صغيرة عليها، وتم عمل كروكي لهم وجاري الانتهاء من الاجراءات، كما أن النائبة تبت أزمة متعاقدي شركة المياه وتقدمت بطلب احاطة في هذا الشأن وتم الموافقة عليه وجاري حل المشكلة.

كما أنها قامت ضمن وفد من أعضاء لجنة الشباب والرياضية بمجلس النواب، بزيارة محافظتي البحيرة والاسكندرية، وتفقدت خلالها عدد كبير من مراكز الشباب والأندية الرياضية، حيث تم في محافظة الاسكندرية تفقد مراكز شباب ( فلسطين/ الجزائر/ العامرية/ الأنفوشي) ونوادي ( الاتحاد السكندري/ الأوليمبي/ سموحة/الجياد) إلى جانب زيارة استاد الاسكندرية، وفي محافظة البحيرة تم تفقد مراكز شباب( الخرطوم/ زاوية صقر/ علي مبارك/ عبدالحليم محمود) إلى جانب تفقد التجديدات التي تتم في بعض مراكز الشباب ضمن مبادرة حياة كريمة. النشاط تحت القبة .

كان للنائبة نشاط ملحوظ تحت قبة البرلمان فقد حضرت "26 جلسة عامة " قامت خلالها بإلقاء كلمة أمام وزيرة التجارة والصناعة، تحثها فيها بمزيد من الاهتمام بالصادرات من التمور في الوادي الجديد بعد زراعة 2 ونص مليون نخلة بها أجود أنواع التمور، ضمن المبادرة الرئاسية المليون ونصف فدان.

وضمن اجتماعات اللجان النوعية، حضرت النائبة " 30 اجتماع "مع لجنة الشباب والرياضة تم خلالها مناقشة موازنة (المجلس القومي للشباب – المجلس القومي للرياضة – ديوان عام وزارة الشباب والرياضة – الهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي – الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب)، ومناقشة إنشاء صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة.

تقدمت النائبة ب( 4) أدوات رقابية منها اقتراح برغبة ازدواج طريق الداخلة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، و(3) طلبات احاطة، وهم: طلب إحاطة بشأن وفاة العديد من المواطنين نتيجة تأخر العلاج على نفقة الدولة، وإحاطة بشأن تنفيذ قرار تعيين 600 مواطن بشركة الصرف الصحي والمياه، وإحاطة بشأن مادة التربية الرياضية مادة إلزامية. وتجهز النائبة آية مدني عدد من مشروعات القوانين المهمة في المجال الرياضي ومن المقرر أن تتقدم بها خلال دور الانعقاد القادم .