/647554/رجال-يد-الأهلي-يواجه-فاب-الكاميروني-في-كأس-الكؤوس-الإفريقية

يخوض الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم السبت عندما يواجه فريق «فاب الكاميروني» ضمن منافسات بطولة كأس الكؤوس الإفريقية التي تقام في مدينة مكناس المغربية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتنطلق المباراة في السادسة مساء على صالة المسيرة بمدينة مكناس، ويسعى رجال يد الأهلي لمواصلة انتصاراته في البطولة، بعدما حقق الفوز في المباراتين الماضيتين على كل من فريق ريد ستار الإيفواري بنتيجة ٤٥-٢٦، وفريق سوكوتو ريما النيجيري بنتيجة ٤٦-٢٦.

وتضم بعثة رجال يد الأهلي برئاسة العامري فاروق، نائب رئيس النادي، كلا من: ياسر الرملي، رئيس الجهاز، وطارق محروس، المدير الفني، وهاني النجدي، مدير الفريق، ومحمد عادل، المدرب العام، ومحمد مصطفى، مدرب حراس المرمى، وأحمد القط، محللا فنيا، وتامر منيسي مخطط أحمال، ود. محمد إبراهيم طبيبا، ومصطفى نجيب، إخصائي العلاج الطبيعي، ومحمد شهير العطار، مدلكا.

قائمة الفريق

أما قائمة لاعبي فريق «رجال يد الأهلي»، فتضم كلا من: محمد عصام الطيار وعبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وعبد العزيز إيهاب وأحمد راضي وعبد الرحمن فيصل ومصطفى خليل وأسامة الجزيري وإسلام حسن ومحمود نعمان وسيف هاني ومحسن رمضان ومهاب سعيد وعمر خالد «كاستيللو» وعمر سامي وإبراهيم المصري وأحمد عادل وياسر سيف.

ويوجد «رجال يد الأهلي» على رأس المجموعة الأولى، إلى جانب أندية فاب الكاميروني وريد ستار الإيفواري وسوكوتو ريما النيجيري، وفقًا لما أسفرت عنه قرعة البطولة التي أجريت في المغرب. وضمت المجموعة الثانية أندية: وداد سمارة المغربي وإنتركلوب الأنجولي وجي إس كي الكونغولي واسفا السنغالي.

ونجح فريق الأهلى فى خطف الفوز الأول بنتيجة 46 / 26 على ريما النيجيرى أول أمس الثلاثاء فى ضربة بداية المنافسة .

سوكوتو ريما النيجيري

حقق فوزا مهما على حساب فريق سوكوتو ريما النيجيري في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين اليوم ضمن منافسات بطولة كأس الكؤوس الإفريقية التي تقام في مدينة مكناس المغربية.

انطلقت المباراة في الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، وأقيمت على صالة المسيرة بمدينة مكناس، وقدم خلالها «رجال يد الأهلي» عرضا قويا ونجح في إنهاء الشوط الأول لصالحه بنتيجة ٢٢-١٢، ثم واصل تفوقه في الشوط الثاني لينهي اللقاء لصالحه بنتيجة٤٦-٢٦.