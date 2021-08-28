/647552/المنتخب-الوطني-يخضع-لمسحة-كورونا-قبل-انطلاق-معسكره-المغلق

خضع اليوم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم لمسحة طبية داخل فندق الإقامة للكشف عن فيروس كورونا في أول تجمعهم لبداية المعسكر المغلق.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويستعد منتخبنا الوطني لمواجهتي انجولا والجابون يومي ١ و٥ سبتمبر المقبل في بداية مشوار التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر .

ويؤدي فريقنا الوطني أول مرانه مساء اليوم باستاد الدفاع الجوي في إطار التحضيرات قبل استكمال انضمام باقي عناصر المنتخب.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني قائمة اللاعبين النهائية المقرر انضمامهم لمعسكر المنتخب، وشملت القائمة 27 لاعبا من بينهم محمد صلاح ومحمد النني المحترفان فى إنجلترا تحسبا لنجاح مساعي ضمهما فى ظل الإجراءات الاحترازية المفروضة في إنجلترا.

وشملت القائمة ٢٧ لاعبا من بينهم محمد صلاح ومحمد النني المحترفين في انجلترا تحسبا لنجاح مساعي ضمهما في ظل الاجراءات الاحترازية المفروضة في انجلترا، ومن المقرر أن ينطلق معسكر الفريق يوم السبت المقبل 28 أغسطس الحالي.

وشهدت القائمة تواجد 9 لاعبين من النادي الأهلي ، و6 لاعبين من نادي الزمالك ، و2 من سموحة ، و4 لاعبين من نادي بيراميدز ،ولاعباً واحداً من الإسماعيلي ، كما تواجد 5 محترفين في قائمة البدري .

وجاءت القائمة على النحو التالي:

قائمة منتخب مصر لتصفيات كأس العالم

حراسة المرمي :محمد الشناوي والهاني سليمان ومحمد أبوجبل

خط الدفاع : أكرم توفيق وباهر المحمدي وعمر جابر وأيمن اشرف ومحمد عبدالشافي وأحمد ابوالفتوح وأحمد حجازي ومحمود حمدي الونش وعلي جبر

خط الوسط : طارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات وأحمد سيد زيزو ومصطفي فتحي ورمضان صبحي وصلاح محسن وعبدالله السعيد ومحمد مجدي افشه ومحمد صلاح ومحمد النني

خط الهجوم : محمد شريف ومصطفي محمد وأحمد حسن كوكا .

عقد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول، بقيادة حسام البدري، المدير الفني للمنتخب، اجتماعًا الأربعاء الماضي ، بمقر اتحاد الكرة، لبحث أزمة عدم مشاركة لاعبي الدوري الإنجليزي محمد صلاح نجم ليفربول، ومحمد النني، لاعب وسط آرسنال، مع الفراعنة أمام منتخبي أنجولا والجابون، في الجولتين الأولي والثانية، من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.