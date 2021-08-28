/647548/عصابة-تزعم-بيع-قطع-أثرية-للنصب-على-المواطنين-في-قبضة-مباحث-القاهرة-صور

في ضربة موجعة لعصابات الاتجار فى الآثار، تمكن ضباط المباحث بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة فى الإيقاع بتشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى في مجال النصب على المواطنين وإيهامهم بحيازتهم تماثيل أثرية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على تشكيل عصابي في النزهة

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا من المقدم محمد جهاد رئيس مباحث قسم شرطة النزهة يفيد بأنه أثناء تواجد قوة أمنية تابعة لمباحث القسم والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم اشتبهت فى سيارتين حال توقفهما بجانب الطريق.

وبفحص مستقليهما تم ضبط طرف أول "4 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية" وبحوزة أحدهم عدد 28 تمثال "خشبى، معدنى" مختلفة الأطوال والأحجام - وطرف ثان "4 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية".

واعترف الطرف الأول بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين من خلال قيام صاحب ورشة جلود – مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة بإيهام المجنى عليهم بحيازته تماثيل أثرية ورغبتهم فى التصرف فيها بالبيع، وأنهم كانوا فى سبيلهم لعرض المضبوطات على الطرف الثانى.

الطرف الأول

تم بإرشاد الطرف الأول ضبط الأخير والذى أقر واقتصار دوره على استدراج المواطنين وإيهامهم بحيازة الطرف الأول لتماثيل أثرية ورغبتهم فى التصرف فيها بالبيع.

وبمواجهة الطرف الثانى بما جاء بأقوال الطرف الأول أيدوها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.