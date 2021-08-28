/647547/أبرز-رسائل-الرئيس-السيسي-في-قمة-بغداد-للتعاون-والشراكة-اليوم

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، عددًا من الرسائل للشعب والحكومة العراقية، خلال مشاركته في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، اليوم السبت

ويرصد موقع دوت الخليج أبرز هذه الرسائل في التقرير التالي:

ندعو لاحترام سيادة العراق ووقف التدخلات الخارجية.

الانتخابات مسئولية كبيرة في بناء الدولة.

مصر تدعم دولة العراق لاستعادة مكانتها التاريخية وموقعها في العالم العربي.

نثق في الدولة العراقية في الوفاء بالاستحقاق الانتخابي المقبل.

الجيش العراقي تمكن من إلحاق الهزيمة بالإرهاب.

الكثير من الإنجازات تم تحقيقها في العراق.

لدى العراق العزيمة التي تشجعنا على التكاتف معًا.

نريد تدشين مرحلة جديدة من التعاون الإقليمي.

حافظوا على بلادكم.. ابنوا وعمروا وشاركوا.

لكم فى مصر إخوة حريصون على نهضتكم ومرحبون بنقل تجربتهم فى مجالات مختلفة إيمانا بوحدة المصير والهدف.

جدير بالذكر أن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قد صرح بأن الرئيس العراقي رحب بزيارة الرئيس إلى بغداد، مؤكداً تقديره العميق الرئيس على المستوى الشخصي، وحرص العراق على استمرار التنسيق والتشاور المكثف مع مصر على جميع المستويات، في ظل ما يجمع البلدين من علاقات وروابط قوية، وفي ضوء أهمية ومحورية الدور المصري بالمنطقة والداعم للعراق، بما يسهم في مواجهة التحديات المشتركة التي تمر بها الأمة العربية.

من جانبه، أكد الرئيس اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية مع العراق الشقيق، والحرص على تعزيز دوره القومي العربي، وكذلك تقديم الدعم الكامل للشعب العراقي في كافة المجالات، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع المملكة الأردنية الشقيقة، دعماً لعلاقات التعاون المتبادلة ولمسيرة العمل العربي المشترك.