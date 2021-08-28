/647546/لحظات-من-تشييع-جثمان-الراحل-حمدي-الكنيسي-وانهيار-ابنته

انتهت منذ قليل مراسم تشييع جثمان الإعلامي الراحل حمدي الكنيسي الذي رحل عن عالمنا يوم أمس الجمعة بعد صراع مع مرض كسر في الفخذ دام معه طويلا ونتج عنه وفاته عن عمر ناهز الـ80 عام.

دوت الخليج يرصد لحظات من تشييع جثمان حمدي الكنيسي

تمت إقامة الصلاة على الراحل حمدي الكنيسي من مسجد الحصري، بمدينة 6 أكتوبر، وذلك عقب صلاة الظهر، وحرص عدد كبير من الإعلاميين ومحبي الراحل على الحضور، لإلقاء النظرة الأخيرة عليه، معربين عن حزنهم الشديد على وفاته.

انهيار ابنة حمدي الكنيسي أثناء تشييع جثمانه

وانهارت ابنة الراحل حمدي الكنيسي على وفاة والدها، أثناء وصول الجثمان لمسجد الحصري، وحرص عدد كبير من الحضور على مواساتها ودعمها في محنتها، منهم المطربة المعتزلة ياسمين الحصري، والإعلامي مصطفى بكري، وحضر الجنازة كل من محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلى، وطارق سعدة نقيب الإعلاميين وأعضاء من نقابة الإعلاميين، والنائب مصطفي بكرى، وآخرين من الكتاب الصحفيين وذويه.

وصل الآن جثمان الإعلامي الكبير حمدي الكنيسي لمثواه الأخير، للدفن في مقابر العائلة بـ 6 أكتوبر في طريق الفيوم، وسط حضور كبير من المشيعين في الجنازة.

ورحل حمدي الكنيسي عن عالمنا، مساء أمس، عن عمر ناهز الـ80 عامًا، بعد معاناة كبيرة مع المرض، ليرحل تاركًا خلفه إرثًا كبيرًا من الاعمال المتميزة، وسيرة حسنة، وحب في قلوب كل من تعاون معه.

أبرز المعلومات حول حمدي الكنيسي

الإعلامي حمدي الكنيسي من مواليد 19 مارس 1941 بقرية شبرا النملة مركز طنطا محافظة الغربية، وقد حصل على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية جامعة القاهرة عام 1961، وقبل اشتغاله بمهنة الإعلام عمل مدرسا للغة الإنجليزية بالتعليم الثانوي.

وترك الإعلامي حمدي الكنيسي مهنة التدريس ليتم تعيينه في الإذاعة المصرية 31 أكتوبر 1963 مذيعًا (قارئ نشرة) بالبرنامج العام، كما شارك في إنشاء مراقبة البرامج الثقافية والخاصة عام 1966، وتدرج في المناصب حتى اشتهر بكونه أحد أبرز مراسلي مصر الحربيين للإذاعة في أثناء حرب أكتوبر 1973.

سبق وشغل الإعلامي الراحل منصب رئاسة شبكة صوت العرب عام 1992، وأول رئيس تحرير لمجلة مسموعة لشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات عام 1995، كما تولى مناصب أخرى منها الأمين العام لمهرجان الإذاعة والتليفزيون، والأمين العام لمهرجان الأغنية العربية السادس.