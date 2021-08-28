/647544/ماكرون-المنطقة-بحاجة-لتنسيق-جهودها-وأن-يتحدث-الجميع-معا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن العديد من دول المنطقة عانت كثيرا من أزمة اللجوء من سوريا.

وتابع ماكرون، خلال كلمة له في مؤتمر التعاون والشراكة في العاصمة العراقية بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن المنطقة بحاجة لتنسيق جهودها وأن يتحدث الجميع معا، وأن الإرهاب ما زال موجودا في العراق وسوريا وباقون لمكافحته.

ماكرون: المنطقة بحاجة لتنسيق جهودها وأن يتحدث الجميع معًا

وأكد ماكرون، أن مشاركتنا بمؤتمر بغداد أوضح دليل علي وقوفنا إلي جانب العراق.

وأشار ماكرون، إلي أن واجبنا أن نفتح الأبواب أمام مستقبل الشباب في المنطقة.