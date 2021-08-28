استجابة لـ دوت الخليج: رفع مخلفات حديقه شركة مياه الشرب بدمنهور «صور وفيديو»

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وجه اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة بضروره الاهتمام بتذليل العقبات و حل المشاكل التى تواجه الجمهور و سرعة البت فيها، وقام كامل على غطاس رئيس مركز و مدينة دمنهور احمد فرغلى نائب رئيس المدينة، بسرعة الاستجابة للمشكلات الخاصة بتراكم القمامه داخل المدينة و الوارده عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.

يأتي هذا فى استجابة سريعة لما تم نشره علي موقع دوت الخليج، بشأن شكوى عدد من المواطنين بالتضرر من وجود مقلب قمامة تحاصر حديقة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة.

وأكد رئيس المدنية انه فور تلقى شكوى بشأن تراكم كميات من القمامه حول حديقه شركة مياه دمنهور، تم على أثره توجه محمد عباس مراقب عام الهندسات و فريق العمل المعاون الي المنطقه موضوع الشكوى و تم رفع كميات القمامة و إزالة اسباب الشكوى .

وكان قد نشر موقع دوت الخليج تقرير عن تراقم أكوام القمامة امام شركة مياه الشرب بالبحيرة، حيث سادت حالة من الاستياء والغضب من قبل العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمنهور، بمحافظة البحيرة نظرا لتزايد وتراكم أكوام القمامة التي تهدد مباني الشركة بالانهيار، فضلا عن الروائح الكريهة التي تزكم الانفس.

دوت الخليج يرصد تفاصيل انتشار القمامة بشركة مياىة الشرب بالبحيرة

واشتكي عدد من العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمنهور، من انتشار أكوام القمامة بمحيطها، والتي تحتوي علي جثث الحيوانات النافقة والطيور التي تلقى بمخلفات القمامة والملوثات إلى مياه الشرب، التي تتسبب في أضرار خطيرة على المياه التي يشربها المواطنون وتعرض حياتهم للخطر، وسط غياب تام من المسئولين بالبحيرة.

انتشار القمامة

وقال العاملين أنه تم استغلال هذا المكان من قبل مجلس المدينة وتم انشاء حديقة للزهور والاشجار، وقام بإفتتاحها الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، وكان يشرف عليها مجلس المدينة وتغير الوضع الي الافضل لفترة بسيطة من الوقت، واستمرت لعده سنوات، وتم تجاهلها منذ فترة طويلة والتي تسبب في شلل الاشجار والزينة داخل الحديقة وتحولت الي مقلب للقمامة.