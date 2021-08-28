/647542/العاهل-الأردني-الملك-عبدالله-العراق-يلعب-دورا-مركزيا-في-تعزيز-الحوار-الإقليمي
قال العاهل الأردني الملك عبد الله، إن العراق يلعب دورا مركزيا في تعزيز الحوار الإقليمي، ويجب تبني سياسة التوازن والانفتاح.
جاء هذا خلال كلمته الافتتاحية فى مؤتمر «بغداد للتعاون والشراكة»، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأكد العاهل الأردني، أن وجودنا في بغداد هو لتعزيز سياسة الانفتاح، ودعم العراق أولوية للجميع.
على جانب آخر، أكد رئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي، رفض استخدام بلاده ساحة للصراعات الدولية والإقليمية، قائلا: "واجهنا الكثير من التحديات على مستويات مختلفة".
وأضاف خلال كلمته بمؤتمر التعاون والشراكة في العاصمة بغداد: "العراق انتصر على داعش بمساعدة دول الجوار والمجتمع الدولي."
وأكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن القمة التي تعقد في بغداد اليوم تجسد رؤية العراق في إقامة أفضل العلاقات، وهي "حدث مهم ليس للعراق فقط، بل للمنطقة كلها".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العاهل الأردني الملك عبدالله: العراق يلعب دورًا مركزيًا في تعزيز الحوار الإقليمي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.