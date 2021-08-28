العاهل الأردني الملك عبدالله: العراق يلعب دورًا مركزيًا في تعزيز الحوار الإقليمي

/647542/العاهل-الأردني-الملك-عبدالله-العراق-يلعب-دورا-مركزيا-في-تعزيز-الحوار-الإقليمي

قال العاهل الأردني الملك عبد الله، إن العراق يلعب دورا مركزيا في تعزيز الحوار الإقليمي، ويجب تبني سياسة التوازن والانفتاح.

جاء هذا خلال كلمته الافتتاحية فى مؤتمر «بغداد للتعاون والشراكة»، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد العاهل الأردني، أن وجودنا في بغداد هو لتعزيز سياسة الانفتاح، ودعم العراق أولوية للجميع.

على جانب آخر، أكد رئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي، رفض استخدام بلاده ساحة للصراعات الدولية والإقليمية، قائلا: "واجهنا الكثير من التحديات على مستويات مختلفة".

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر التعاون والشراكة في العاصمة بغداد: "العراق انتصر على داعش بمساعدة دول الجوار والمجتمع الدولي."

وأكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن القمة التي تعقد في بغداد اليوم تجسد رؤية العراق في إقامة أفضل العلاقات، وهي "حدث مهم ليس للعراق فقط، بل للمنطقة كلها".