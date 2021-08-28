الرئيس السيسي في رسالة للشعب العراقي: «حافظوا على بلدكم.. ابنوا وتعاونوا»

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته في فعاليات مؤتمر بغداد للشراكة والتعاون على توجيه رسالة إلى الشعب العراقى. وجاء نص رسالة الرئيس السيسى: "أيها الشعب العراقى العظيم.. أنتم أمة عريقة ذات مكانة وحضارة وتاريخ.. ولديكم تنوع وتعدد وتعداد.. حديثى إليكم اليوم وندائى.. حافظوا على بلدكم.. ابنوا وعمروا وتعاونوا.. وشاركوا.. ابنوا مستقبلكم ومستقبل أبنائكم.. عمروا مدنكم ومزارعكم ومصانعكم.. وتعانوا من أجل المستقبل.. شاركوا في الانتخابات.. الانتخابات مسئولية عظيمة في بناء مستقبل الدول". وتابع الرئيس السيسى: "أيها الشعب العظيم.. يستحق العراق بكم مكانة عظيمة.. أتمنى لكم الرقى والتطور والسلام .. ادعو الله لنا ولكم بالتوفيق والسداد".

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