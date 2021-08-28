جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن الإصلاح الاقتصادى فى العراق يؤكد إصرار الحكومة على تمهيد الطريق لنقلة نوعية نستشعر قرب انطلاقها من خلال متابعة للجهود الدؤوبة للإعداد لها، مؤكدا الثقة فى نجاح الوفاء بالاستحقاق الانتخابى القادم بالعراق بما يلبى تطلعات الشعب فى التقدم بخطى ثابتة نحو المستقبل الذى يستحقه.





وأضاف السيسى، خلال كلمته أمام مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، اليوم السبت، أن مصر مستمرة فى دعم الحكومة العراقية فى جميع الجهود الرامية إلى تحقيق استقرار العراق واستعادة مكانته ودوره العربى والإقليمى وترسيخ موقعه فى العالم العربى. وأوضح أن آلية التعاون الثلاثى بين مصر والعراق والأردن تترجم الإرادة الثلاثية إلى واقع ملموس من حيث تعزيز العمل العربى المشترك وتعظيم التشابك بين مصالح الشعوب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. السيسى: آلية التعاون مع العراق والأردن تعزيز للعمل العربى المشترك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.