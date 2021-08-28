الأوقاف: 28 صفحة وموقعا وقناة وتطبيقا لنشر الفكر الوسطى المستنير

جدة - نرمين السيد - والصفحات هى:- أولًا: الصفحات التابعة لوزارة الأوقاف على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" الصفحة الرسمية لوزارة الأوقاف المصرية https://www.facebook.com/AwkafOnline الصفحة الرسمية لوزير الأوقاف https://www.facebook.com/prof.mokhtar.gomaa صفحة الإعجاز الربانى فى الكون https://www.facebook.com/e3jazk الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية https://www.facebook.com/supreme.islamic.council.eg صفحة أطفالنا https://www.facebook.com/atfalna2030/ صفحة وعى https://www.facebook.com/waa33y الصفحة الرسمية لأكاديمية الأوقاف الدولية https://www.facebook.com/awkafacademy الصفحة الرسمية لهيئة الأوقاف المصرية https://www.facebook.com/hayatelawqaf/ الصفحة الرسمية لمستشفى الدعاة https://www.facebook.com/AlDoahHospital/ صفحة مجلة الفردوس https://www.facebook.com/2019mag/ صفحة عشاق اللغة العربية https://www.facebook.com/108162944813143 صفحة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف https://www.facebook.com/Watania.awka/ صفحة محبى العالم الجليل الدكتور محمد مختار جمعة https://www.facebook.com/mokhtargomaalovers ثانيًا: المواقع التابعة لوزارة الأوقاف الموقع الرسمى لوزارة الأوقاف "أوقاف أونلاين" http://ar.awkafonline.com/ الموقع الرسمى لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة https://www.almokhtarone.com/ الموقع الرسمى للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية http://islamic-council.net/ الموقع الرسمى لهيئة الأوقاف المصرية http://power-drilling.com/demo/ الموقع الرسمى لأكاديمية الأوقاف الدولية http://awkafacademy.com/ الموقع الرسمى للمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف http://el-mahmoudia.com/ ثالثًا: القنوات التابعة لوزارة الأوقاف على "يوتيوب" قناة منبر التجديد https://www.youtube.com/channel/UCjfQ0SrBRVCYWFoutVRqHqQ قناة وزير الأوقاف "Dr.MokhtarGomaa" https://www.youtube.com/channel/UCH7JI9a70r0s-ZJcm5dhCCw قناة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة https://www.youtube.com/channel/UCH7JI9a70r0s-ZJcm5dhCCw رابعًا : الصفحات الرسمية على "تويتر / إنستجرام" الصفحة الرسمية لوزارة الأوقاف "تويتر" https://twitter.com/AwkafOnline الصفحة الرسمية لوزير الأوقاف "تويتر" https://twitter.com/drmokhtargomaa?s=08 الصفحة الرسمية لوزير الأوقاف "إنستجرام" https://www.instagram.com/drmokhtargomaa/ خامسًا : القنوات الصوتية ساوند كلاود تليجرام https://t.me/awlaf سادسًا : التطبيقات الإلكترونية تطبيق وعى لأجهزة الأندرويد https://play.google.com/store./apps/details?id=io.kodular.mohamedking3785.AwkafLibrary

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