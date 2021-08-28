إنفوجراف.. مشروع الأوقاف لتوعية وتربية الأطفال على الدين الصحيح

جدة - نرمين السيد - ويتناول الإنفوجراف التالى أبرز المعلومات عن مشروع الأوقاف لتوعية وتربية الأطفال على الدين الصحيح:- يأتى ذلك فى إطار جهود وزارة الأوقاف تحت قيادة الدكتور محمد مختار جمعة، فى نشر صحيح الدين.

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