برلمانى: زيارة السيسى للعراق تؤكد عودة مصر لدورها الإقليمى

جدة - نرمين السيد - قال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدولة العراق اليوم للمشاركة فى مؤتمر بغداد للشراكة والتعاون، تؤكد عودة الدور المحورى والإقليمى لمصر فى ظل الجمهورية الجديدة.





وأشاد زين الدين فى تصريحات صحفية له اليوم، بجهود الرئيس السيسى على المستوى الخارجى، واصفا إياها بأنها لا تقل عن إنجازاته الداخلية، نظرا لما يقوم به من اتفاقيات اقتصادية واستثمارات تعود بالنفع على الاقتصاد المصرى.

وثمن زين الدين، لقاءات الرئيس السيسى خلال الزيارة، مضيفا أن الدور الذى تلعبه مصر حاليا بالمنطقة تشهد به دول العالم جميعا وتشيد به، مستشهدا بالدور المحورى الذى قامت به مصر خلال الأزمة الفلسطينية الأخيرة والتى توصلت خلالها لوقف إطلاق النار، وكذلك الدور الذى تلعبه مصر تجاه الأزمة الليبية، مشيرا إلى أن تلك الجهود تؤكد عودة الريادة المصرية من جديد.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية مع العراق الشقيق، والحرص على تعزيز دوره القومى العربى، وكذلك تقديم الدعم الكامل للشعب العراقى فى جميع المجالات، سواء على المستوى الثنائى أو فى إطار آلية التعاون الثلاثى مع المملكة الأردنية الشقيقة، دعماً لعلاقات التعاون المتبادلة ولمسيرة العمل

صرح بذلك المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بسام راضى، قائلا: إن الرئيس العراقى رحب بزيارة الرئيس السيسى، إلى بغداد، مؤكدًا تقديره العميق للرئيس على المستوى الشخصى، وحرص العراق على استمرار التنسيق والتشاور المكثف مع مصر على جميع المستويات، فى ظل ما يجمع البلدين من علاقات وروابط قوية، وفى ضوء أهمية ومحورية الدور المصرى بالمنطقة والداعم للعراق، بما يسهم فى مواجهة التحديات المشتركة التى تمر بها الأمة العربية.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن اللقاء شهد استعراض مجمل العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين الشقيقين، فضلاً عن سبل تعزيز مجالات التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى، إضافةً إلى مناقشة الموقف التنفيذى للمشروعات المتفق عليها فى إطار آلية التعاون الثلاثى مع الأردن.