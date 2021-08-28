/647540/نورا-علي--مشاركة-الرئيس-السيسى-في-قمة-بغداد-هامة-وترجمة-لدور-مصر-الريادى

أكدت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى في مؤتمر " بغداد للتعاون والشراكة " ،هامة للغاية وترجمة لجهود ودور مصر الريادى في المنطقة،إضافة إلى ترسيخ مفهوم القومية العربية وبناء جسور الثقة بين البلدان العربية، والتعاون في مجالات تنموية متعددة لمواجهة التحديات وصناعة مستقبل أفضل للشعوب العربية.

دوت الخليج يرصد تعليق رئيس سياحة النواب على زيارة السيسي للعراق اليوم

مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة

وأسارت رئيس سياحة النواب، أن الزيارة تأتي فى إطار حرص مصر على دعم عودة العراق الشقيق وتعزيز دوره القومي العربي على كافة الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية لدوره الفاعل والمتوازن على المستوى الإقليمي، ولضمان أمنه واستقراره ، مؤكدة أن أمن العراق هو جزء من الأمن القومي المصري .

مصر والعراق

وأضافت النائبة نورا على أن قمة بغداد بالنسبة لدول الجوار تعد من القمم المهمة سياسياً واقتصادياً لدعم موقف العراق وتعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بهدف إقامة شراكة وتعاون وتكامل اقتصادي بين العراق ودول الجوار والدول الصديقة ، فضلا عن الدور الهام في تحقيق التقارب العربى نحو مزيدا من التنسيق والتعاون في العديد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك . وقالت رئيس سياحة النواب أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى سوف يلتقى خلال هذه القمة بعدد من رؤساء الدول المشاركة وذلك لتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية لمواجهة التحديات والتهديدات المتزايدة للأمن الإقليمي واستقرار الدول والشعوب العربية، كما سيتم التطرق لملفات تتعلق بتوسيع الشراكة الاقتصادية ومحاربة الإرهاب ودعم مشاريع إعادة الإعمار في العراق وتوسيع التعاون بين العراق ودول الجوار.

وأشادت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة بالنواب بكلمة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال القمة ، والتي حملت عدد من الرسائل الهامة للشعب العراقى ، قائلاً سيادته " "حافظوا على بلدكم.. ابنوا وعمروا وتعانوا.. العراق يستحق بكم الرقى والتطور والسلام". ، كما أكد فخامة الرئيس أيضاً خلال كلمته على وقف التدخلات في شؤون دول المنطقة وعدم توفير ملاذات آمنة لعناصر إرهابية ، ورفض سيادته التدخلات الخارجية في العراق، قائلا: "مصر تقف بجانب العراق في مواجهة الإرهاب والتحديات وترفض كافة التدخلات الخارجية، فمصر تدعو القوى الدولية لاحترام سيادة العراق ووقف التدخلات على أرضه".