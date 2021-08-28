/647537/نجم-المصري-البورسعيدي-يكشف-تفاصيل-مفاوضات-الأهلي-والزمالك

أكد أحمد رفعت، الجناح الأيسر لنادي المصري البورسعيدي، أنه مستمر مع فريقه خلال الموسم الجديد، وجاء ذلك بعد التواصل معه من قبل إدارتي الأهلي والزمالك، خلال الغنتقالات الصيفية الجارية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال رفعت، في تصريح لقناة "أون سبورت": "لا يزال عقدي مستمر مع المصري لمدة موسمين، وسيكون هناك صعوبة من جانب الإدارة للموافقة على بيعي".

الأهلي وال ز مالك

وأضاف: "بشكل مستمر يكون هناك اتصالات من جانب الأهلي والزمالك، ولكن ليس بشكل رسمي، وبشكل عام سعيد بالبقاء مع المصري".

وتابع: "خلال فترة وجودي في الزمالك، لم احصل على فرصتي كاملة، بسبب وجود أشخاص في الطاقم الفني ليسوا على مستوى القلعة البيضاء".

وزاد: "علاقتي أكثر من رائعة مع علي ماهر المدير الفني، وأرى أن سبب تراجع النتائج في نهاية الموسم هو تحقيق هدفنا بالتواجد في الكونفدرالية الموسم المقبل قبل انتهاء الموسم".

المصري البورسعيدي

وواصل: "المصري سوف ينافس على حصد بطولة سواء كأس مصر أو الكونفدرالية، ولكن سيكون هناك صعوبة في حصد الدوري، حيث يحتاج الفريق إلى تواجد مجموعة متجانسة لمدة 3 أو 4 سنوات".

واختم: "أتلقى بشكل مستمر اتصالات من جانب الجهاز الفني لمنتخب مصر، ولكن أتمنى أن أتواجد في الفترة المقبلة".

نتيجة مباراة المصري وطلائع الجيش

انتهت أحداث مباراة المصري البورسعيدي، وطلائع الجيش بالتعادل السلبي بدون أهداف، في لقاء ختام الدوري المصري الممتاز، على ستاد حرس الحدود.

نجح فريق المصري البورسعيدي في أكثر من مشهد لمرمى طلائع الجيش، ولكن دفاعات فريق الطلائع كانت منظمة في التصدي لهجمات الفريق البورسعيدي.

وجاء تشكيل المصرى كالتالى:حراسة المرمى: عصام ثروت،الدفاع :علاء عطا وإسلام صلاح وعمرو موسى وأحمد شديد قناوى،الوسط :فريد شوقى وإسلام عطية وإيزى إيميكا،الهجوم : كازادى كاسونجو وأحمدرفعت وجريندو.

يحجز المصرى البورسعيدى المركز الخامس برصيد 50 نقطة بعد أن لعب 34 مباراة فاز في 13 لقاء وتعادل في 11 مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 44 هدفاً وتلقت شباكه 38 هدفاً.