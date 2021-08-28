/647533/مصطفي-الشربيني--مبادرة-المليون-شاب-بشأن-للتكيف-المناخي-تأتي-فى-إطار-توجيهات-السيسي-للتحول-نحو-الاقتصاد-الأخضر

قال الدكتور مصطفي الشربيني ، الامين العام ونائب رئيس حزب مصر بلدي، رئيس مبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي، ان المبادرة أتخذت “هل أنت على استعداد لإحداث فرق عالمي” كشعار انطلاق لتجميع مليون شاب لمواجهة كوارث المناخ التي عرضتها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ بالامم المتحدة .

الاقتصاد الاخضر

واشار الدكتور مصطفي الشربيني ، رئيس مبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي، إلى توجيه الدولة المصرية نحو تحقيق اهداف التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠، والتوجه الاستراتيجي نحو الشباب ،فضلا عن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية للحكومة المصرية، بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر، نظرا للتهديدات المناخية التي ستوجهها الدولة المصرية من جراء التغيرات المناخية، مؤكدا أن تدشين مبادرة للتكيف المناخي بهدف دعم الدولة المصرية لإدارة هذه الأزمة بالجهود التطوعية، لافتا الاستعداد لتنظيم مصر COP27 وهو مؤتمر الأطراف للتغير المناخي العام القادم.

مبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي

وأضاف الدكتور مصطفي الشربيني، “نحن في مصر علي وجه الخصوص نواجه أحد أكبر التحديات في التاريخ ، مشددا على ضرورة الاتحاد لمعالجة حالة الطوارئ المناخية للأجيال القادمة، من خلال مبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخ ، وتقدم فكرة سفراء المناخ وهم أفراد متحمسون ملتزمون باتخاذ إجراءات مناخية فورية، لاحداث فرق عالمي.

وتابع رئيس مبادرة التكيف المناخي، دكتور مصطفي الشربيني، “ أن كل ما نقوم به في حياتنا اليومية يشكل أثرا على المناخ، وكأفراد ، نحتاج إلى تحمل بعض المسؤولية عن ذلك،لافتا إلى تكوين مجموعة من قادة المجتمع في مصر وفي العالم ايضا كسفراء للمناخ الذين لديهم الدافع القوي لحماية كوكبنا، وهم القادة المتحمسون والملتزمون باتخاذ إجراءات مناخية، مشيرا غلى أن هذا سوف يساعد على زيادة الوعي بالعمل الوعي بالمبادرة ،فضلا تدشين المشاريع المناخية من خلال مؤسسة الفريق التطوعي للعمل الانساني المشهرة برقم ٦٨٠٢ بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الجيزة والاتحاد الدولي لخبراء التنمية المستدامة، عضو شبكة لجنة باريس للتغيرات المناخية بالامم المتحدة ونعمل علي تشجيع المزيد من المواطنين على القيام بما في وسعهم للحد من تأثيرها على الكوكب.

وأضاف الشربيني “حيث نشهد كل عام المزيد من التغييرات التي تقترب من الوطن ، بما في ذلك الكوارث الطبيعية المدمرة وفقدان الموائل وارتفاع منسوب مياه البحر الذي يهدد الدلتا بالغرق، وعن سفراء المناخ يقول من خلال كونهم جزءًا من قادة المجتمع ، يعمل سفراؤنا علي تثقيف الآخرين حول سبب ضرورة أن يصبحوا أكثر وعياً بالمناخ واتخاذ الإجراءات الفورية للحد من انبعاثات الكربون والغازات”.

ومن جانبه قال الدكتور حسام الدين محمود الامين العام ،يبدأ العمل المناخي باختيار كل واحد منا تغيير طريقة تفكيرنا وتصرفنا تجاه البيئة ففي حياتنا اليومية، مشيرا إلى امكانية الحصول على يوم واحد خالٍ من اللحوم في الأسبوع ، فضلا عن اتباع نظام غذائي نباتي أو تقليل تناول اللحوم، التسوق في العلامات التجارية المستدامة والأخلاقية، استخدام منتجات قابلة لإعادة الاستخدام، الحصول على طعامهم محليًا من المزارع العضوية، اختيار المشي بدلاً من القيادة حيثما أمكن ذلك.

وتابع العضو المؤسس بالمبادرة ذاتها الاستاذ الدكتور فوزي يونس استاذ المناخ بمركز بحوث الصحراء، إذا نظرت إلى حالة المناخ الحالي من منظور علمي ، فلن يتطلب الأمر سوى ارتفاع طفيف في درجة الحرارة بمقدار درجة واحدة للتأثير بشكل كبير على النظم البيئية والتنوع البيولوجي والموائل. لذا ، إذا أردنا كوكبًا لأجيالنا القادمة ، مضيفا “فعلينا أن نتحرك الآن نريد مساعدة الأفراد على تعويض البصمة الكربونية التي لا يمكن تجنبها من خلال عمل المشاريع التي تساعد على الحد من تغير المناخ كمشروع انتج أشجار المنجروف وتكاثره بالانسجة التي تتبناه المبادرة مما سوف يكون إجراء استباقي لمواجهة ارتفاع منسوب مياه البحار الذي يهدد دلتا مصر بالغرق وتقول الدكتورة ميادة عبد القادر مدرس الجغرافيا بجامعة بور سعيد وعضو مؤسس للمبادرة .