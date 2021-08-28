/647531/أطلقوا-الرصاص-على-السائق-سطو-مسلح-على-سيارة-أسطوانات-بوتاجاز-بالقليوبية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية امن القليوبية، اليوم السبت، فى كشف غموض قيام 4 اشخاص «مسجلين خطر» فى منطقة القناطر الخيرية بسرقة سيارة نقل محملة باسطوانات الغاز من سائقها بعد اطلاق الرصاص عليه واصابته وفروا هاربين، وتم ضبط سيارة النقل المسروقة وضبط المتهمين و بمواجهتهم أعترفوا بارتكاب الواقعه، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل السطو المسلح على سيارة نقل إسطوانات غاز

سطو مسلح

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محسن شعبان مدير امن القليوبية، اخطارا من مامور مركز شرطة القناطر الخيرية يفيد تلقية اشارة من المستشفى بوصول سائق مصاب بعيار نارى «خرطوش»، في البطن وبسؤال مرافقه أجاب بأن المُصاب خلال سيره في منطقة سكنه بسيارة نقل مملوكة شقيقه ومُحملة بــ 13 إسطوانة غاز لتوزيعها على المحلات التجارية أوقفه 3 مجهولين يستقلون سيارة، وقام أحدهم بإطلاق عيار «خرطوش» فأحدث إصابات للمشار إليها وإستولوا على السيارة وحمولتها ولاذوا بالفرار.

فريق بحث للقبض على المتهمين

وتم تشكيل فريق بحث بمديرية أمن القليوبية، ونجحوا في العثور على السيارة الـمُبلغ بسرقتها والسيارة الأجرة التى إستخدمها المتهمين فـي إرتكاب الواقعة بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.

كما تم القبض على مرتكبي الواقعة، واتضح أنهم 4 أشخاص لهم سجلات جنائية حيث قاموا بالإتفاق فيما بينهم على سرقة سيارة الانابيب لإبتزاز مالكها والحصول منه على مبلغ مالى مقابل إعادتها، وقاموا بإستئجار السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة دون علم مالكها وإستقلالها وتتبعوا السيارة النقل وقائدها، وأثناء قيامهم بعملية سرقة السيارة قاومهم المجنى عليه وأمسك بأحدهم فأطلق عيار نارى من سلاح من فرد خرطوش كان بحوزته فأحدث إصابته ولاذوا بالهرب بالسيارتين.

وبالبحث و التحريات تم إستهدافهم وضبطهم، وبالتحقيقات معهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وكما أضافوا انهم تصرفو فـى إسطوانات الغاز ببيعها وأرشدوا عن السلاح المستخدم فى الواقعة.